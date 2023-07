Autobahn-Baustelle Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbil up-down up-down Autobahnverkehr A261 Richtung Bremen nach Asphaltarbeiten wieder freigegeben Von dpa | 28.07.2023, 06:47 Uhr | Update vor 38 Min.

Nach einer fünftägigen Sperrung ist die Autobahn 261 von Hamburg in Richtung Bremen wieder befahrbar. Die Strecke zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Südwest und der Landesgrenze von Hamburg und Niedersachsen sei am Freitagmorgen wie geplant gegen 5.00 Uhr freigegeben worden, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale in Hamburg. Einzig die Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf/Lürade in Richtung Bremen bleibe noch bis Mittwoch gesperrt. In der Zeit werde der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.