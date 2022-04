Polizeiabsperrung FOTO: David Inderlied Verkehrsbeeinträchtigung A1 nach Unfall mit Sattelschlepper Richtung Norden gesperrt Von dpa | 12.04.2022, 01:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Unfall mit einem Sattelschlepper auf der Autobahn 1 Köln-Hamburg hat am Montagnachmittag zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt. Die Fahrbahn in Richtung Bremen war wegen des Unglücks komplett dicht. In Richtung Münster sei eine Spur frei gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Osnabrück. Der Sattelschlepper war in einer Baustelle in die provisorische Mittelabtrennung beider Fahrspuren geraten. Verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden.