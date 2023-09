Verkehr A1 bei Neuenkirchen-Vörden am Wochenende voll gesperrt Von dpa | 22.09.2023, 14:38 Uhr | Update vor 15 Min. Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bauarbeiten sorgen am Wochenende für eine Vollsperrung auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta. Sie werde am Freitag ab 21.00 Uhr in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen/Vörden und Holdorf gesperrt und in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen/Vörden und Bramsche, teilte die Autobahn Westfalen mit. Am Montag 5.00 Uhr sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden.