Sperrung bis 14 Uhr Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Bremen und Osnabrück

Bahnreisende müssen sich auf der Strecke zwischen Osnabrück und Bremen am Donnerstagmorgen auf Verzögerungen einstellen. Foto: dpa

Osnabrück. Bahnreisende müssen sich auf der Strecke zwischen Osnabrück und Bremen am Donnerstagmorgen auf Verzögerungen einstellen. Wegen eines Personenunfalls enden die Züge derzeit in Bassum beziehungsweise in Twistringen.