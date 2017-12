Taten bei Lüneburg liegen fast 30 Jahre zurück Gärtner ermordet fünf Menschen – Polizei prüft weitere Fälle

Lüneburg. Fünf Menschen soll ein Friedhofsgärtner Ende der 80er Jahre in der Nähe von Lüneburg ermordet haben. Nun prüft die Polizei bundesweit, ob der längst gestorbene Mann für weitere Taten verantwortlich ist. Außerdem sucht sie einen möglichen Mittäter, der wohl noch lebt.

Nach der Aufklärung von fünf jahrzehntealten Mordfällen in der Nähe von Lüneburg prüft die Polizei bundesweit weitere ungelöste Fälle. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter für weitere Morde verantwortlich sei, teilte die Polizeidirektion Lüneburg am Donnerstag mit.

Außer den Doppelmorden an zwei Paaren 1989 im Waldgebiet Göhrde bei Lüneburg lastet die Polizei dem Friedhofsgärtner auch den gewaltsamen Tod einer 1989 in der Region verschwundenen Unternehmergattin an. Der Mann selbst kann zu den Morden nicht mehr befragt werden, er nahm sich 1993 das Leben. Die Leiche der 1989 in der Region verschwundenen Unternehmergattin wurde in diesem September unter der Garage des Hauses entdeckt, in dem der Gärtner damals lebte.

Hatte der Mörder Komplizen?

Die Polizei in Lüneburg will nun eine Clearingstelle einrichten, über die andere Polizeidienststellen einen Zusammenhang anderer Fälle mit den sogenannten Göhrdemorden prüfen lassen können. „Wir schließen erstmal nichts aus“, sagte Polizeisprecher Mathias Fossenberger.

Die Polizei geht davon aus, dass der für die Morde in der Göhrde ermittelte Gärtner bei seinen Taten nicht immer allein gehandelt haben könnte. Dafür spreche unter anderem der Umstand, dass der damals 40 Jahre alte Mann mit seinem eigenen Wagen in das Waldgebiet gefahren sei, es nach dem ersten Doppelmord aber mit dem Auto seiner Opfer verlassen habe. Die Fahnder vermuten, dass ein möglicher Mittäter noch lebt. „Zu einer genauen Person sagen wir aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts.“

Die Fahnder prüfen nun, wo der Gärtner sich damals überall aufgehalten hat. „Es gibt Informationen zu Aufenthaltsorten auch weiter weg“, sagte der Polizeisprecher.

