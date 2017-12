Über 350 Fälle Zahl der Wolfsrisse hat sich in Niedersachsen verdoppelt

Zahl der Wolfsrisse hat sich in Niedersachsen verdoppelt MEC öffnen

355 Tötungen von Weidetieren gingen 2017 auf das Konto des Wolfes. Foto: Patrick Pleul/dpa

Hannover. Die Halter von Schafen oder Ziegen fürchten sich vor dem Wolf. Die Zahl der Raubtiere in Niedersachsen ist gestiegen, die der gerissenen Nutztiere hat sich in diesem Jahr sogar verdoppelt. Was tun?