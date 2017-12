Keine Personen verletzt Haus in Neuenhaus gerät in Brand – 100.000 Euro Schaden

Haus in Neuenhaus gerät in Brand – 100.000 Euro Schaden MEC öffnen

Aus ungeklärter Ursache ist am Mittwoch ein Doppelhaus in Neuenhaus (Grafschaft Bentheim) in Brand geraten. Foto: NWM-TV

Neuenhaus. Aus ungeklärter Ursache ist am Mittwoch ein Doppelhaus in Neuenhaus (Grafschaft Bentheim) in Brand geraten. Es wurde niemand verletzt.