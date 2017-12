Haus einsturzgefährdet Passant warnt Bewohner rechtzeitig vor Brand an Weihnachten

Rechtzeitig hat ein Passant drei Menschen vor einem Feuer gewarnt. Symbolfoto: Jörn Martens

Winsen. Ein aufmerksamer Passant hat an Weihnachten drei Menschen und vier Tieren möglicherweise das Leben gerettet. Der Mann hörte am Montagabend in Winsen einen Brandmelder aus einem Mehrfamilienhaus und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.