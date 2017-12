Appartement ausgebrannt Feuerwehr rettet bei Wohnungsbrand fünf Kinder mit Drehleiter

Göttingen. Die Feuerwehr hat beim Brand eines Wohnhauses in Göttingen fünf Kinder mit einer Drehleiter gerettet.

In einer Wohnung im Erdgeschoss war um kurz vor 4 Uhr am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Göttingen. Die Kinder seien aus dem zweiten Stock gerettet worden. Aus dem Wohnblock im Hagenweg mussten insgesamt 70 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

In einem Bus der Stadtwerke konnten sich die Bewohner aufwärmen, bevor sie gegen 5.40 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Das Appartement im Erdgeschoss brannte komplett aus. Ein Mann, der sich nach Angaben des Feuerwehrsprechers in der Nähe aufhielt, erlitt eine Rauchvergiftung. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht geklärt.