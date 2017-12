Ins Krankenhaus gebracht worden Mann in Diskothek Index in Schüttorf schwer verletzt

Mann in Diskothek Index in Schüttorf schwer verletzt MEC öffnen

In der Diskothek Index in Schüttorf ist am Sonntagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Foto: Lars Schroer

