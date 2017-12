Doppelt so lange Fahrtzeiten Nach Weihnachten Zugverspätungen zwischen Osnabrück und Hannover

Osnabrück. Wegen Weichenerneuerung kommt es nach Weihnachten zwischen Osnabrück und Hannover zu Verspätungen. Fern- und Regionalzüge werden umgeleitet. Reisende müssen sich auf doppelt so lange Fahrtzeiten einstellen wie gewöhnlich. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert das Vorgehen.

Wer zwischen Weihnachten und Silvester von Osnabrück nach Hannover fahren möchte, muss mehr Zeit einkalkulieren. Denn teilweise werden die Züge nicht nur über Bremen umgeleitet, sondern sogar über Hamburg. Will man also nach den Weihnachtstagen den IC nach Hannover nehmen, muss man erst bis Hamburg-Harburg fahren, um dann in die niedersäschsische Landeshauptstadt zu kommen. Aus normalerweise weniger als anderthalb Stunden Fahrtzeit, werden so knapp drei Stunden.

Drei Weichen werden erneuert

In einer Pressemitteilung schreibt die Deutsche Bahn, dass zwischen Seelze und Haste drei Weichen erneuert werden. Außerdem werde am Kreuzungsbauwerk Gümmerwald zwischen Wunstorf und Dedensen-Gümmereine weiterhin eine alte Brücke zurückgebaut. Aufgrund dieser Arbeiten kommt es von Mittwoch, 27. Dezember bis Freitag, 29. Dezember zu Einschränkungen im Zugverkehr.

Die Fahrplanänderungen seien bereits in allen Informations- und Buchungssystemen hinterlegt, heißt es in der Mitteilung. Sie bittet Kunden, die bereits Reisen auf diesen Strecken gebucht haben, sich vor Fahrtantritt über die tatsächlichen Abfahrt- und Ankunftszeiten zu informieren.

Anzeige Anzeige

Westfalenbahn auch betroffen

Die Weichenerneuerung hat auch Auswirkung auf die Westfalenbahn. Auf der Strecke zwischen Minden und Löhne fallen die Züge teilweise aus. Für ausfallende Verbindungen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Viele Menschen nutzen die Bahn, um an Weihnachten und Silvester ihre Familie zu besuchen. Dazu schreibt die Bahn aber: „Die Arbeiten werden bewusst in die Weihnachtsferien gelegt, um die Auswirkungen – speziell für Pendler – so gering wie möglich zu halten.“

Pro Bahn kritisiert langen Stillstand

„Dass so viel gebaut wird, zeigt, wie groß die Not ist“, sagt Lothar Ebbers vom Fahrgastverband Pro Bahn. Die Bahn habe Jahre lang nichts im Streckenausbau getan. Der Rückstand müsse jetzt aufgeholt werden. Momentan gebe es so viele Baustellen, dass die Bahn Probleme habe, noch einen passenden Termin zu finden, so Ebbers.