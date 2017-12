Besonders gefährlich Wenn Frauen auf der Straße leben

Hannover. Die meisten Obdachlosen sind Männer. Für Frauen ist das Leben auf der Straße besonders gefährlich. Zwei von ihnen erzählen von ihren Ängsten, der Scham und dem Willen zu überleben.

Dieses Jahr kauft die Frau in der Einkaufsstraße beim Hauptbahnhof keine Geschenke. Sie sitzt auf dem Boden und liest. Ab und zu schaut sie über den Bücherrand und sieht den vorbeihuschenden Leuten mit vollen Tüten zu. Sie fühlt sich ihnen fern, obwohl sie sich noch gut an die Zeit erinnern kann, als sie eine von ihnen war.

„Immerhin habe ich jetzt keinen Weihnachtsstress“, sagt die 43-Jährige. Seit einem Jahr lebt sie in Hannover auf der Straße. Zuvor hatte die Hotelangestellte ihren Job verloren, sie verließ ihren gewalttätigen Freund und zog ins Frauenhaus. Dort hielt sie es nur einige Monate aus. Sie sagt: „Meine Bettnachbarin hatte Läuse, sie hat immer ins Zimmer gepisst, immer getrunken. Auch meine Sachen wurden geklaut.“

Bei ihrem ersten Weihnachtsfest auf der Straße freut sich die Frau, die anonym bleiben will, auf ein gutes Essen, so wie damals als sie noch klein war. Freiwillige des Kältebusses der Johanniter werden Grünkohl, Kassler und Stollen verteilen. „Hoffentlich wird’s nicht zu kalt“, sagt sie, die eingepackt in ihrer dicken Jacke, einem Schlafsack und einer Wolldecke auf einer Isomatte sitzt. Oft wird sie von Hauseingängen weggejagt. Manchmal sucht sie Schutz vor Wind und Wetter in Eisenbahnunterführungen.

Ihr größter Wunsch ist eine eigene Wohnung. „Dann finde ich vielleicht auch wieder einen Job“, sagt sie. Aber das ist schwierig, weil es in Deutschland immer weniger günstige Wohnungen gibt. Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gibt es inzwischen 60 Prozent weniger Sozialwohnungen als noch vor 20 Jahren. Immer mehr Menschen leben auf der Straße - auch Frauen.

Von den 860 000 Menschen ohne Wohnung in Deutschland sind rund 30 Prozent Frauen, schätzt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Die meisten von ihnen leben jedoch nicht immer auf der Straße. Oft schlafen sie in Notunterkünften, Frauenhäusern und anderen Wohnheimen. „Sie geraten in Zweckbeziehungen, in die Prostitution oder zu Partnern, die sie misshandeln“, sagt Ulrich Friedrichs, Geschäftsführer der Zentralen Beratungsstelle Niedersachsen. Für Frauen sei die Straße besonders gefährlich - es gilt das Recht des Stärkeren. „Manche Frauen werden vergewaltigt.“

Die 22 Jahre alte Lena schaffte es oft nur knapp, einer Vergewaltigung zu entgehen. „Gleich am zweiten Tag auf der Straße musste ich einem Mann ins Gesicht schlagen“, erzählt sie. Damals war Lena zwölf Jahre alt. In den vergangenen Jahren schlief sie abwechselnd auf der Straße und im Jugendwohnheim. „Ich hatte immer Angst.“ Mit Alkohol und Drogen versuchte sie ihre Probleme zu verdrängen. Mit 16 wurde sie schwanger. „Seitdem bin ich clean. Das macht man so als gute Mutter.“

Inzwischen hat Lena jedoch keinen Kontakt mehr zu ihrem sechsjährigen Sohn, der bei einer Pflegefamilie lebt. Sie hat vor kurzem aber eine eigene Wohnung gefunden und will einen Schulabschluss machen.

Auch die 43-Jährige aus Hannover hat kaum noch Kontakt zu ihren inzwischen erwachsenen Kindern und den Enkelkindern. „Ich schäme mich für meine Situation“, sagt sie. „Da muss ich alleine durch.“

„Die meisten Obdachlosen sind Einzelgänger“, sagt eine Mitarbeiterin des Johanniter-Kältebusses. Sie und andere Helfer verteilen im Winter Essen, warme Getränke und Kleidung an Bedürftige. „Viele trauen niemandem“, sagt eine Helferin, die den Obdachlosen Tee anbietet. Einige wollen nicht. „Sie haben Angst, dass sie auf die Toilette müssen und ihnen dann vielleicht jemand die Sachen stiehlt.“ Viele hätten psychische Probleme, hörten Stimmen.

„Nach einem Jahr auf der Straße sehen viele gleich zehn Jahre älter aus“, sagt die Johanniter-Koordinatorin. Wegen Alkohol- und Drogenproblemen müssen die Helfer des Kältebusses oft den Rettungswagen rufen. Etwa weil Menschen mit Rattengift gestrecktes Heroin nehmen. Oder weil sie generell an vielen chronischen Krankheiten leiden.

Die 43-Jährige, die in der Einkaufsstraße auf dem Boden sitzt, hofft, dass sie im nächsten Jahr endlich wieder richtig schlafen kann. Ohne Angst. In einem richtigen Bett. In einer eigenen Wohnung. „Bis ich das erreicht habe, gebe ich nicht auf.“