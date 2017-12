Von Bad Münder nach London Warum eine 22-jährige Niedersächsin in London Bier braut

Osnabrück. Mit 18 Jahren zog Annika Lüdersen aus dem niedersächsischen Bad Münder in die Eifel, um dort eine Brauer-Lehre zu beginnen. Jetzt steht Lüdersen an den Braukesseln der Traditionsbrauerei Redchurch in London und statt Pils oder Bockbier braut die heute 22-Jährige Lager oder Porter.

Einen ersten Eindruck von der Arbeit eines Brauers bekam Lüdersen auf der Fachoberschule für Ernährung. Die damals 17-Jährige absolvierte ihr sechsmonatiges Pflichtpraktikums in der Brauerei Rupp in Lauenau und wollte anschließend mehr über das Handwerk lernen.

„Ich hab mich dann einfach in der Eifel bei der Brauerei Felsenkeller in Monschau beworben und Glück gehabt", sagt Lüdersen. Doch der Brauerei drohte noch während der Ausbildungszeit die Insolvenz. Glücklicherweise konnte sie ihre Ausbildung in der Gasthausbrauerei Rupp, die sie ja bereits vom Praktikum kannte, weiterführen und beenden. „Als ich mit der Ausbildung fertig war, stand für mich fest: ich will ins Ausland – am liebsten England oder Schottland", sagt Lüdersen.

In einer Facebook-Gruppe fand Lüdersen einige Stellenausschreibungen von Brauereien in England. Hier stieß sie auch auf das Inserat der Redchurch Brewery in London. Nach einem Vorstellungsgespräch via Skype wurde sie zur Probearbeit nach London eingeladen. „Mein Vater hat mich damals sogar extra mit dem Auto zum Vorstellungsgespräch nach London gefahren – und für den Umzug dann später noch mal“, erzählt Lüdersen.

Lüdersen war auf Anhieb von der Brauerei und dem Team begeistert. Und das beruhte auf Gegenseitigkeit: Drei Tage später flatterte der Arbeitsvertrag ins Haus.

Über das Internet fand Lüdersen auch ihr WG-Zimmer knapp außerhalb von London. Eine Wohnung direkt in der Stadt war unerschwinglich. „Meine ersten Tage hier waren sehr aufregend. Ich bin am Wochenende in mein WG Zimmer gezogen und am Montag ging es direkt mit Arbeit los. Ich war unglaublich ‚happy‘“, sagt sie.

Im Team wurde Lüdersen von Anfang an gut aufgenommen. „Zu meinen schönsten Erfahrungen gehört ein Trip, den wir mit vier Redchurch-Brauern unternommen haben. Wir sind in meinem kleinen, deutschen Lupo von England auf eine Brauerei-Tour durch Belgien gefahren“, schwärmt sie.

In dem jungen, internationalen Team fühlt Lüdersen sich pudelwohl. Darüber hinaus gefällt es ihr, dass London Sammelpunkt für Brauer aus der ganzen Welt ist. „Ich hab hier viele Brauer aus der ganzen Welt, zum Beispiel Deutschland, Italien, Schweiz oder Brasilien getroffen.“

Ihre Freizeit in England verbringt Lüdersen oft mit einem italienischen Kollegen, der in Ihrer Nachbarschaft wohnt. „Ich gehe auch gern in die 40FT Brauerei in Dalston. Die gehört einem deutschen Brauer aus Köln. Wir sind also gar nicht so wenige hier drüben“, sagt sie.

Lüdersens Eltern und ihr Freund habe sie von Anfang an unterstützt. „Meine Mutter und meine Oma haben mich im Oktober besucht, um heraus zu finden, wie ich in England so lebe.“ Ihr Freund hätte sie zwar lieber näher bei sich, aber er steht hinter ihr und denkt aktuell darüber nach, selbst nach England zu ziehen.