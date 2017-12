Pendeln oder nicht? Warum sich diese Menschen für oder gegen Pendeln entschieden haben

Osnabrück. Wer pendelt, verbringt viel Zeit im Auto oder in der Bahn und hat ein höheres Krankheitsrisiko. Dennoch ist die Zahl der Berufspendler zuletzt auf ein Rekordhoch gestiegen. Drei Angestellte haben uns erzählt, warum sie sich bewusst für das Pendeln entschieden haben – oder trotz Familie für eine Zweitwohnung in der Nähe ihres Arbeitsortes.

Der Tag von Philipp Wedelich beginnt früh: Um 5.45 Uhr macht sich der 47-Jährige häufig auf den Weg zur Arbeit. Seit viereinhalb Jahren ist Wedelich Referatsleiter im niedersächsischen Innenministerium. Seitdem fährt er jeden Morgen mit dem Zug nach Hannover und am Abend wieder zurück nach Osnabrück. Etwa vier Stunden ist er täglich unterwegs.

Doch der Familienvater habe sich damals bewusst für das Pendeln mit der Bahn entschieden. „Ich habe kurz überlegt, mir in Hannover eine Wohnung zu nehmen. Dann bin ich ein, zwei Monate probeweise mit der Bahn gefahren“, erzählt er. „Man merkt, ob man ein Pendeltyp ist, oder nicht. Ich kann das gut ab.“

Zeit zum Arbeiten

Die Zeit im Zug nutzt Wedelich zum Arbeiten, dort könne er schon einen Blick in verschiedene Zeitungen werfen und E-Mails beantworten. Weil er dazu sein Tablet nutzt, müsse er auch kaum zusätzliches Gepäck mitnehmen. „Wenn ich mit dem Auto fahren würde, könnte ich während der Fahrt nicht arbeiten und würde die Zeit verlieren, ganz zu schweigen von der schlechteren Klimabilanz“, sagt Wedelich. Abgesehen davon sei es morgens in Bad Oeynhausen und Hannover sehr voll und das Autofahren um ein Vielfaches teurer. (Lesen Sie auch: Das bringt der Fahrplanwechsel den Bahnfahrern in Niedersachsen)

Ausgeglichener als früher

Zugausfälle oder Verspätungen seien eher die Ausnahme. Und wenn es mal passiere, dann sei das eben so. „Einige Leute haben es sich zu ihrem Hobby gemacht, sich über die Bahn aufzuregen. Ich habe durch das Pendeln gelernt, dass ein bisschen Gelassenheit guttut“, sagt Wedelich, der zwischen 18 und 20 Uhr wieder zuhause bei seiner Frau und seinem Sohn ist. „Meine Frau sagt, dass ich heute ausgeglichener bin, wenn ich von der Arbeit komme. Das war früher nicht so. Da war ich zwar zehn Minuten nach der Arbeit zuhause, aber im Kopf noch da.“

Gründe für Rekordhoch

Dass die Zahl der Pendler weiter gestiegen ist, hat laut Thomas Skora, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), mehrere Gründe. Neben einer immer besser werdenden Infrastruktur spiele auch die in den vergangenen 20 Jahren stark gestiegene Anzahl befristeter Arbeitsverträge eine Rolle. „Da erscheint ein Umzug oft nicht lohnenswert“, sagt Skora.

Die steigenden Miet- und Grundstückspreise in Städten ließen das Pendlervolumen ebenfalls größer werden. Außerdem würden immer häufiger beide Partner arbeiten, was die Entscheidung für einen Wohnort erschwere. Für Wedelich sei ein Umzug nach Hannover damals unter anderem auch wegen des Jobs seiner Frau nicht infrage gekommen. (Lesen Sie hier einen Kommentar zum Thema >>)

Bis 20 Minuten Fahrtzeit erwünscht

Auch bei Ralf Dobmeier ist das Pendeln ein Kompromiss: Bis Ende April wohnte er noch in Osnabrück, dann zog der 33-Jährige mit seiner Freundin nach Münster – und damit in die Mitte ihrer beider Arbeitsstätten. Statt wie früher eine Viertelstunde braucht Dobmeier jetzt 45 Minuten bis zu Piepenbrock, wo er als Teamleiter der Unternehmenskommunikation arbeitet. „Am Anfang war das gewöhnungsbedürftig und eine kleine Last“, gibt er zu. „Aber man gewöhnt sich relativ schnell daran. Während der Heimfahrt habe ich Zeit, um zu verarbeiten, was am Tag passiert ist.“ Allerdings sagt Dobmeier auch: „45 Minuten sind bei mir die Grenze. Eine viel längere Fahrt würde ich nicht vertretbar finden.“ (Lesen Sie auch: Pendlerzug der Zukunft mit Schlafsesseln und Fitnessbereich)

Für Pendler Ralf Dobmeier ist der Zug keine Alternative. Er wohnt in Münster und fährt täglich zur Arbeit nach Osnabrück. Foto: David Ebener

Ab welcher Fahrtzeit Pendeln stressig wird, lasse sich aufgrund des derzeitigen Forschungsstandes nicht verlässlich sagen, so Skora. Aber: Je länger der Pendelweg, umso größer werde das Stresserleben. „Sobald die Fahrtzeit über 45 Minuten liegt, nimmt die Bereitschaft zum Pendeln deutlich ab“, sagt Skora. Während eine halbe Stunde noch toleriert werde, wünschten sich viele sogar eine Pendeldauer von 15 bis 20 Minuten. „Das ist die zeitliche Distanz, die man braucht, um abschalten zu können.“ Sobald man das Pendeln als belastend empfindet, sollte man sich fragen, ob man das weiter machen möchte.

Zug keine Alternative

Obwohl Dobmeier derzeit durch einige Autobahnbaustellen fahren muss, sei der Zug keine Alternative für ihn. Verglichen mit der Flexibilität, die er sich dadurch nehmen würde, sei die Kostenersparnis zu gering. Außerdem sei die Busverbindung von seiner Arbeitsstätte bis zum Bahnhof in Osnabrück nicht so gut. „Und bei schlechtem Wetter im Anzug mit dem Fahrrad fahren zu müssen, ist auch nicht so toll“, sagt er. Wenn ihre Arbeitszeiten zusammenpassten, fahre er zusammen mit einer Kollegin, um die Kosten etwas zu senken. (Lesen Sie auch: ADAC-Verkehrsstudie: Köln und Duisburg am schlechtesten)

Pendler häufig jünger

Philipp Wedelich und Ralf Dobmeier – zwei von rund 18,4 Millionen Pendlern in Deutschland. Spiegeln sie den typischen Pendler wider? Laut Skora zieht sich das Pendler-Sein durch viele Gesellschaftsgruppen. Häufig seien es aber jüngere Arbeitnehmer, da die Mobilitätsanforderungen aufgrund befristeter Arbeitsverträge gerade zu Beginn des Berufslebens hoch seien. Und: Sie akzeptierten diese Belastung eher.

Studien zufolge legten Männer weitere Wege zur Arbeit zurück als Frauen, wie Skora sagt – weil diese häufiger in Teilzeit arbeiteten, einen geringeren Stundenlohn bekämen oder ihnen eine höhere Verantwortung für Haushalt und die Familie zugeschrieben werde. „Pendler sind tendenziell Besserverdiener. Das Pendeln muss sich auszahlen“, sagt Skora.

Zweitwohnung nahe des Arbeitsortes

Bastian Hartmann hat sich für eine andere Lösung entschieden – und damit bewusst gegen das Pendeln. Im Frühjahr dieses Jahres wechselte der Bünder innerhalb des Unternehmens den Job. Er tauschte die Stelle des Filialleiters eines Vodafone Shops an seinem Wohnort gegen die des Sales Coach im Münsterland; knapp 150 Kilometer von Zuhause entfernt.

Zwar sei das Pendeln zunächst eine Option für den 34-Jährigen gewesen, doch sein Chef habe ihm abgeraten. „Er hat gesagt, dass er früher selbst gependelt ist und ihn das kaputt gemacht hat“, sagt Hartmann. Also zog er zunächst übergangsweise in ein Hotel. Mittlerweile hat er eine eigene Wohnung in der Nähe seiner Arbeitsstelle. Die Kosten übernehme der Chef.

Mehr Zeit für die Familie

Für Hartmann sei das die richtige Entscheidung gewesen – obwohl er in der Woche weit weg von seiner Frau und den drei kleinen Kindern ist. „Wenn ich täglich pendeln würde, bliebe überhaupt keine Zeit für die Familie. Dann wäre ich von morgens halb acht bis abends halb neun unterwegs. So fahre ich jeden Donnerstag nach Hause, arbeite am Freitag von da und dann ist Wochenende“, erklärt Hartmann. „Auf Dauer wäre es extrem anstrengend, auf der Arbeit alles zu geben und dann auch noch jeden Tag die Strecke fahren zu müssen.“ (Lesen Sie auch: Marode Infrastruktur: Staat investiert im Schritttempo)

Pendler häufiger krankgemeldet

Weniger Zeit für die Familie, Freunde oder andere Aktivitäten durch längere Pendelstrecken zu haben, ist laut Skora ein Grund für steigenden Stress bei Pendlern – ebenso wie häufiges Umsteigen und Stau. Und: Wer lange unterwegs ist, hat weniger Zeit für Aktivitäten wie Sport, mit denen sich der Stress reduzieren ließe. „Es gibt viele Studien dazu, dass die Zunahme von Pendelstrecke oder -dauer mit negativen Folgen verbunden ist. Betroffene haben häufiger Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Migräne oder psychosomatische Beschwerden und sind häufiger krankgemeldet“, sagt Skora. Allerdings: Wer sich bewusst und trotz Handlungsalternativen für das Pendeln entscheide, dem gehe es besser als demjenigen, der das Pendeln als Zwang wahrnähme.

Fahrtzeit sinnvoll nutzen

Dennoch gibt es Möglichkeiten, das Pendeln angenehmer zu gestalten. Skora rät dazu, die Fahrtzeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Wer mit dem Zug unterwegs ist, könne Lesen oder beispielsweise eine Sprache lernen, Autofahrer ein Hörbuch oder Musik zur Entspannung hören. (Lesen Sie auch: 18,4 Millionen – Pendler-Rekord in Deutschland)

Ein weiterer Tipp: Stresssituationen mit Planung möglichst verringern. „Man sollte – falls möglich – nicht zur Hauptverkehrszeit fahren, sich Zugverbindungen suchen, auf denen man wenig umsteigen muss, und berufliche Termine nicht in die Randzeiten legen, falls die Bahn Verspätung hat oder man im Stau steht.“ Auch der Arbeitgeber könne Pendler unterstützen – durch Homeoffice-Tage, Arbeitszeitkonten oder Gleitzeit.