An der Grenze bei Bad Bentheim Radfahrer mit Drogen im Wert von 17.000 Euro erwischt

Bad Bentheim. Einen Radfahrer mit Marihuana im Wert von 17.000 Euro im Gepäck haben Beamte des Hauptzollamts Osnabrück an der deutsch-niederländischen Grenze erwischt.

Einen Radfahrer mit Marihuana im Wert von 17.000 Euro im Gepäck haben Beamte des Hauptzollamts Osnabrück an der deutsch-niederländischen Grenze erwischt. Wie der Zoll am Donnerstag mitteilte, fiel der aus Hannover stammende Radfahrer den Beamten am Mittwoch in Bad Bentheim auf, als sie ihn mit einem großen Trekkingrucksack in der Nähe des Ortsteils Gildehaus entdeckten. Als der 21-Jährige die drohende Kontrolle bemerkte, flüchtete er und versuchte, den Rucksack zu verstecken.

Die Zöllner stellten ihn aber und fanden den Rucksack mithilfe eines Drogenspürhundes in einer Scheune. Darin befanden sich 1700 Gramm Marihuana. Der Radfahrer wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.