Gewitter, Graupel und Regen So wird das Wetter am Wochenende in der Region

So wird das Wetter am Wochenende in der Region

Am Wochenende wird es in der Region nass und kalt. Foto: dpa

Osnabrück. Nach etwas Sonne am Donnerstagmorgen kippt das Wetter in der Region am Nachmittag, es wird stürmisch und nass. Der Schlitten kann an diesem Wochenende aber vermutlich noch im Keller bleiben.