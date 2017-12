Alkoholverbot, WLAN und neue Verbindungen Das bringt der Fahrplanwechsel den Bahnfahrern in Niedersachsen

Hannover. Der Fahrplanwechsel am Sonntag bringt für Bahnfahrer einige Änderungen. Im Regional- und im Fernverkehr kommen neue Verbindungen dazu. Vor allem Pendler könnten profitieren.

Der modernste ICE der Deutschen Bahn fährt ab Sonntag auf noch mehr Verbindungen durch Niedersachsen. Die ICE der vierten Generation fahren künftig auch von Hamburg über Hannover und Göttingen nach Stuttgart und München. Fünf der ICE4-Züge werden auf den beiden Strecken eingesetzt, kündigte die Deutsche Bahn an. Im Regionalverkehr gibt es mehr Fahrten am frühen Morgen und späten Abend sowie am Wochenende.

Außerdem erhalten Hannover und Braunschweig eine neue Nachtzug-Verbindung nach Zürich. Ins niederländische Hengelo pendelt ab Mitte Januar stündlich eine neue Regiobahn aus Bielefeld über Osnabrück und Bad Bentheim. (Weiterlesen: Eurobahn „bereit“ für Teutoburger-Wald-Netz)

Osnabrück erhält zusätzliche IC-Anbindung

Wer von Braunschweig und Hildesheim nach Stuttgart, Ulm und München möchte, muss künftig in Fulda umsteigen, ohne dass sich dadurch die Fahrzeit verlängert. Der Grund ist die Inbetriebnahme der neuen Schnellfahrstrecke von Berlin über Halle und Erfurt nach München, über die künftig die direkten Züge zwischen beiden Städten fahren. Als Ersatz fährt zweistündlich ein ICE von Berlin über Braunschweig, Hildesheim und Göttingen nach Frankfurt mit Stopp am Flughafen.

Osnabrück erhält eine zusätzliche schnelle IC-Anbindung morgens aus Berlin. Dafür entfällt ein bisher etwas später fahrender schwach genutzter Zug von Berlin über Hannover und Bielefeld nach Köln.

Im Regionalverkehr pendeln die Bahnen zwischen Braunschweig und Salzgitter künftig von Montag bis Freitag alle halbe Stunde. Zusätzliche Fahrten im Berufsverkehr gibt es auch zwischen Wolfsburg und Braunschweig sowie Hannover und Minden. Zwischen Göttingen und Kassel verkehrt der Regionalzug künftig auch am Wochenende stündlich.

Alkoholverbot wird ausgeweitet

Auf vielen Regionalstrecken der Deutschen Bahn in Niedersachsen und Bremen gilt vom kommenden Jahr an außerdem ein Alkoholverbot. Ab dem 1. Januar 2018 darf in der S-Bahn Hannover, in den Regionalexpress-Zügen zwischen Hannover, Bremen und Norddeich, von Bremerhaven nach Hannover und Osnabrück sowie im Harz-Weser-Netz kein Alkohol mehr getrunken werden.

Außerdem gibt es ab dem Fahrplanwechsel kostenloses WLAN in vielen DB-Regionalzügen in Niedersachsen und Bremen. Zum Fahrplanwechsel erhöht die DB ihre bundesweiten Fernverkehrspreise in Summe um durchschnittlich 0,9 Prozent.