Hannover. Niedersachsens Kultusminister ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Unbekannte verbreiteten über seinen Twitter-Accout Porno-Tweets. Künftig will Tonne den Account vielleicht nicht mehr nutzen.

Unbekannte haben den privaten Twitter-Account des niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne gehackt. Das bestätigte der Sprecher des Kultusministeriums am Dienstag. Auf Tonnes Profil erschienen in der Nacht zum Dienstag unter anderem Tweets mit Links zu Porno-Websites. Es habe Zugriffe aus Indonesien, Russland und Indien gegeben, sagte der Sprecher.

Der SPD-Politiker schrieb am Morgen auf Twitter: „Leider wurde heute Nacht mein Account gehackt. Ich bitte um Entschuldigung für die „Tweets“ von heute Nacht. Bin am Löschen - so es geht ...“. Tonne hat bei Twitter knapp 500 Follower. Der Minister erwägt jetzt, seinen privaten Twitter-Account zukünftig nicht mehr zu nutzen.

Nachdem dem SPD-Politiker der fremde Zugriff bewusst wurde, ging er das Problem direkt an und erstellte neue Zugangsdaten für sein Profil. Die „unsäglichen pornografischen Tweets“ wurden nach Angaben des Sprechers der Kultusministers umgehend gelöscht.