Größten Städte im Vergleich Roulette bei Parkgebühren – wie teuer ist Parken in Niedersachsen?

Hannover. Für zwei Euro können Autofahrer in Niedersachsens Städten einen ganzen Tag parken oder lediglich eine gute Stunde. Nach einer Umfrage soll nur in einer der größeren Städte das Parken im kommenden Jahr teurer werden. Und: Fahrer von Elektroautos haben oft Vorteile.

Zum Einkaufsstress der Vorweihnachtszeit kommt die Suche nach einem Parkplatz. Dabei müssen Autofahrer in Niedersachsens Städten weit weniger zahlen, als etwa in Stuttgart. Dort werden nach Angaben des ADAC bis zu 3,50 Euro pro Stunde für einen Parkplatz am Straßenrand fällig. Frankfurt, München, Berlin und Köln liegen zum Teil nur knapp darunter. Im Norden sind dagegen nur zwischen 50 Cent und 1,80 Euro fällig, so in Hannover und Braunschweig. Elektroautos dürfen mancherorts gar umsonst parken, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Auch wenn sich die Städte mit Parkplätzen gut aufgestellt sehen, raten viele zur Nutzung von Bus und Bahn. Einige bieten einen speziellen Shuttle-Service. Und die gute Nachricht zum Jahreswechsel: Nur in Braunschweig soll es in einer Parkzone teurer werden. Sonst seien keine Preiserhöhungen geplant, heißt es in den Rathäusern.

Hannover erhebt im Innenstadtbereich (Parkzone I) 1,80 Euro pro Stunde. In der angrenzenden Parkzone II sind es 1,50 Euro. Erhöhungen seien nicht geplant, sagte Sprecherin Michaela Steigerwald. In der Innenstadt gibt es rund 9000 Stellplätze in Parkhäusern. Am Straßenrand sind es etwa 5000. Dazu kommen viele private Plätze in Tiefgaragen oder auf Innenhöfen. „Überlastungen treten nur zeitweise punktuell auf und sind die Ausnahme“, betonte Steigerwald. „Wie in jedem Jahr wird es an diesen Tagen voll werden. Entspannt kommt man sicher mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad in die City.“

„Je näher ich an den zentralen Punkten der Städte bin, umso höher sind die Preise“, erklärte ADAC-Sprecherin Christine Rettig. Umso höher sei auch der Parkdruck. Höhere Gebühren sorgten für einen häufigeren Wechsel. In diesen Zonen sei der Preis sicher auch ein Steuerungselement für den ruhenden Verkehr.

„Wir haben in Umfragen festgestellt, dass die Menschen alle Parkgebühren über einen Euro pro Stunde als zu hoch empfinden“, so Rettig. „Wenn man allerdings Preise vergleicht, ist es eben auch wichtig, ob der öffentliche Nahverkehr eine günstige und relevante Alternative bieten kann“, betonte sie. „Extrem hohe Parkgebühren sind für uns ein negativer Faktor, weil sie das Angebot verknappen, die Städte unattraktiv machen und Menschen benachteiligen können“, erklärte sie. Anreize für Alternativen seien die bessere Lösung.