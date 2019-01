Osnabrück. Fällt in Niedersachsen heute die Schule aus? Diese Frage stellen sich Schüler und Eltern vor allem im Winter. Hier finden Sie alle Informationen zum Schulausfall in Niedersachsen 2019.

Wenn in Niedersachsen in einer Stadt oder einem Kreis die Schule ausfällt, brauchen Schüler und Eltern schon in aller Frühe Informationen zu dem Schulausfall.

Informationen zum Schulausfall durch Städte und Landkreise

Die einzelnen Städte und Landkreise in Niedersachsen stellen zudem Informationen zum Schulausfall zur Verfügung. Hier finden Sie eine Übersicht über Internetadressen, Online-Services und Telefonnummern. (Quelle: Niedersächsische Landesschulbehörde)

Landkreis Ammerland www.ammerland.de Internetseite Aufrufen Landkreis Emsland www.emsland.de SMS-Service, Schulfrei-APP Aufrufen Landkreis Friesland www.friesland.de Internetseite, E-Mail Aufrufen Landkreis Grafschaft Bentheim www.grafschaft-bentheim.de SMS- und Email-Newsletter Aufrufen Landkreis Goslar www.landkreis-goslar.de E-Mail Benachrichtigung Aufrufen Landkreis Harburg www.landkreis-harburg.de Vorschaltseite auf der Homepage, Schulausfall-App Aufrufen, 04171 693-333 Landkreis Holzminden www.landkreis-holzminden.de SMS-Benachrichtigung, Internetseite Aufrufen Landkreis Leer www.landkreis-leer.de SMS-Service Aufrufen Landkreis Lüneburg www.lueneburg.de E-Mail, Twitter, RSS-Feeds Aufrufen Landkreis Nienburg www.landlreis-nienburg.de Internetseite, Schulausfall-App Aufrufen Landkreis Northeim www.landkreis-northeim.de SMS-Service, Rufnummer Aufrufen, 05551 708-362 / -364 Landkreis Oldenburg www.oldenburg-kreis.de Internetseite, Rufnummer 0800 2779300 Landkreis Osnabrück www.lkos.de KATWARN, SMS-Service Aufrufen Landkreis Osterholz www.landkreis-osterholz.de Twitter, Servicerufnummer, Startseite Internet Aufrufen, 0800 9301133 Landkreis Peine www.landkreis-peine.de E-Mail-Service Aufrufen Landkreis Schaumburg www.schaumburg.de SMS-Benachrichtigung, E-Mail Benachrichtigung, Internetseite Aufrufen Landkreis Stade www.landkreis-stade.de Internetseite, Twitter, Schulausfall-App Aufrufen Landkreis Vechta www.landkreis-vechta.de Telefonischer Service bei Schulausfall, Vechta-Schul-App Aufrufen, 04441 898-1919 Landkreis Wesermarsch www.landkreis-wesermarsch.de Internetseite Aufrufen Stadt Wilhelmshaven www.wilhelmshaven.de Internetseite, Facebook Aufrufen Stadt Wolfsburg www.wolfsburg.de Internetseite, Twitter Aufrufen

Wer entscheidet, ob in Niedersachsen 2019 die Schule ausfällt?

Doch wie wird überhaupt entschieden, ob die Schule ausfällt? In Niedersachsen sind es die Landkreise oder kreisfreien Städte, die über Schulausfall in den allgemeinen- und berufsbildenden Schulen befinden. Für die Entscheidung gibt es einige Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die Schule ausfällt. Welche das sind, lesen Sie hier.