Wolfenbüttel 98-Jähriger fährt in den Gegenverkehr: Führerschein entzogen Von dpa | 24.07.2022, 10:28 Uhr

Ein 98 Jahre alter Mann ist am Samstag in Wolfenbüttel im Gegenverkehr und in falscher Richtung durch einen Kreisverkehr gefahren. Unfälle wurden durch andere Autofahrer teils nur durch Vollbremsungen verhindert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beamte bekamen den Eindruck, dass der betagte Mann geistig sowie körperlich überhaupt nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu steuern. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.