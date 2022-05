ARCHIV - Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer Region Hannover 97-jährige Frau stirbt nach Unfall mit Lkw Von dpa | 25.05.2022, 06:04 Uhr

Eine 97-jährige Frau ist bei einem Unfall in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ums Leben gekommen. Die Rentnerin überquerte eine Straße und wurde dabei von einem zurücksetzenden Lkw am Dienstagmorgen erfasst, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Bei dem Aufprall mit dem Lkw erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen, denen sie am Abend erlag.