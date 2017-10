Ministerpräsident zu möglichen Koalitionen Stephan Weil: „Ich leide nicht unter Ausschließeritis“

Osnabrück. Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat keines der politischen Lager eine Mehrheit. Die Linkspartei ruft Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) deshalb offen auf, sich für ein rot-rot-grünes Bündnis zu öffnen. Der will die Linke aber lieber aus dem Landtag halten, wie er in unserem Interview sagt.

Herr Weil, würden Sie mit einem Wahlsieg am 15. Oktober Ihren SPD-Bundesparteichef Martin Schulz retten, oder tritt er bald sowieso zurück?

Ich arbeite ja hart für einen Wahlsieg. Aber eine Zukunft von Martin Schulz in der SPD ist meines Erachtens unabhängig von den Niedersachsenwahlen sicher. Ich hoffe sehr, dass wir in Niedersachsen wesentlich besser abschneiden werden als die SPD in den vergangenen Wahlen des Jahres 2017.

Das heißt also, Herr Schulz war doch der falsche Kandidat.

Das heißt es ganz bestimmt nicht. Ich halte diese Diskussion um den Spitzenkandidaten nach einer verlorenen Bundestagswahl für absolut oberflächlich. Für die SPD war das die dritte herbe Wahlniederlage in Folge und wenn man die Bundestagswahl 2005 hinzuzählen würde, sogar die vierte. Das spricht dafür, dass die SPD wesentlich tiefer liegende Themen zu bearbeiten hat als den jeweiligen Spitzenkandidaten.

Und dafür ist Martin Schulz dann der richtige Vorsitzende?

Ja, und zwar weil er über eine bemerkenswerte Integrationskraft verfügt und von sehr vielen SPD-Mitgliedern auch emotional getragen wird.

Ihre SPD hat bei der Bundestagswahl ein schlechtes Ergebnis eingefahren, Ihre rot-grüne Wunschkoalition im Land hat kurz vor der Landtagswahl weder im Parlament noch in Umfragen eine Mehrheit. Warum wirken Sie derzeit so aufgeräumt?

Erstens, weil ich mit mir ganz und gar im Reinen bin. Ich bin stolz auf das, was wir geschafft haben, und freue mich über den großen Zuspruch. Ich weiß außerdem, dass Wahlen in Niedersachsen immer schon eine ganz knappe Angelegenheit waren. Und mit derselben Gelassenheit, mit der ich 2013 an das Thema herangegangen bin, tue ich das auch 2017.

Die Linkspartei drängt Sie, Rot-Rot-Grün in Niedersachsen zu machen. Der Bundesparteichef Bernd Riexinger ruft sie dazu förmlich auf...

...und die Bundeskanzlerin ruft mich dazu auf, dies förmlich auszuschließen. Und ich gebe die gleiche Antwort wie 2013: Ich leide nicht unter Ausschließeritis. Aber ich sehe meinen politischen Ehrgeiz darin, dass die Linke nicht in den Niedersächsischen Landtag kommt. Das ist das glatte Gegenteil von Rot-Rot-Grün. Das hat 2013 geklappt. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch 2017 gelingen wird.

Wäre es nicht sinnvoller, die Linke in Land und Bund zu umarmen?

Wieso sollten wir? Die Linke ist im Land nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Ich habe für die niedersächsische SPD den Anspruch, eine profilierte sozialdemokratische Politik zu betreiben. Wählerinnen und Wähler, denen an Gerechtigkeit und Solidarität gelegen ist, können guten Gewissens SPD wählen.

Dabei wäre doch Rot-Rot-Grün eine Alternative zur Großen Koalition, die Sie nicht wollen. Das Politjournal Rundblick schreibt, dass Sie die CDU verachten.

Die Verachtung eines politischen Gegners ist mir wesensfremd. Aber es gibt in der Zusammenarbeit zwischen niedersächsischer SPD und CDU ganz erhebliche Probleme. Deswegen ist eine Große Koalition nicht nur kein Wahlziel, sondern von der Sache her unwahrscheinlich. Dasselbe gilt für eine rot-rot-grüne Koalition.

CDU und FDP wollen aber auch nicht mit den Grünen koalieren, langsam wird es also eng.

Das ist auch der Grund, warum ich mich der gerade grassierenden Ausschließeritis nicht anschließen will. Am Ende werden sich die demokratischen Parteien zusammenraufen müssen. Dazu brauchen wir aber erst einmal ein Wahlergebnis. Es ist nicht zielführend, vorher in epischer Breite jedermann zu erklären, warum wer mit wem gerade nicht koalieren will.

Dann mal zu einer Variante, zu der es ein Wahlergebnis gibt - klappt Jamaika im Bund?

Davon gehe ich aus. Das werden sicherlich schwierige Verhandlungen. Aber ich habe den Eindruck, dass alle Beteiligten es wollen. Und das ist meist die Grundlage, dass man am Ende zu einem Ergebnis gelangt. Ob das Ergebnis dann gut ist, werden wir sehen.

Waren Sie wirklich einer der Ersten in der SPD, die nach der Bundestagswahl für die Opposition waren?

Intern habe ich das schon vor der Bundestagswahl gesagt und zwar seitdem zu befürchten war, dass die Wahl mit einer Niederlage der SPD enden würde. Ich glaube, dass es für eine Erneuerung der Großen Koalition an der SPD-Basis so gut wie keine Zustimmung gegeben hätte. Im Gegenteil wäre eine Chance verpasst worden, den dringend notwendigen Prozess einer Neuorientierung zu beginnen.

Wie soll diese aussehen?

Die SPD ist aus der Geschichte und von ihrem Anspruch her Volkspartei. Sie hat auch den Anspruch, mehrheitsfähig zu sein. Davon sind wir derzeit auf Bundesebene – anders als übrigens in Niedersachsen - weit entfernt. Da die Bundestagswahl 2013 kein Ausrutscher gewesen ist, bin ich der festen Überzeugung, dass sich die SPD grundlegend reformieren muss.

Was heißt das?

Nehmen wir nur unsere politischen Schwerpunkte: Wir hatten in dieser Kampagne viele Themen, aber kein Thema. Wir müssen uns kritisch fragen, was die konkreten Vorhaben sind, die wir nach vorne stellen wollen. Es führt auch kein Weg an der Erkenntnis herum, dass die SPD derzeit nicht als die Zukunftspartei wahrgenommen wird. Das ist aber zwingende Voraussetzung dafür, dass wir wieder mehrheitsfähig werden. Gerechtigkeit ist sicher das programmatische Standbein der SPD. Aber auf einem Bein kann man nicht stehen. Die SPD muss gerade in Zukunftsfragen den Menschen überzeugende Perspektiven aufzeigen.

Welches ist denn das Megathema im Landtagswahlkampf?

Bildung. Und zwar auch unter der Frage: Wie stellen wir Niedersachsen zukunftssicher auf? Da ist bereits viel geschehen. Niedersachsen ist insgesamt auf einem sehr guten Weg. Diesen Kurs würde ich gerne halten.

Die Opposition klagt, dass Niedersachsen im Bundesvergleich immer Mittelmaß ist.

Wenn man auf die Statistik schaut, sieht man, dass Niedersachsen in den vergangenen zehn Jahren wesentlich aufgeholt hat. Insbesondere bei Beschäftigung und Pro-Kopf-Einkommen. Alles in allem gibt es in Niedersachsen Umfragen zufolge eine ausgeprägte Zufriedenheit und Zuversicht. Und beides halte ich für sachlich begründet.

Wo sind wir denn vorne?

Niedersachsen ist mittlerweile das Energieland Nummer eins in Deutschland. Das ist für unser Land strukturell eine Riesenchance. So weit sind wir aber nur gekommen, weil Niedersachsen zusammen mit den anderen norddeutschen Ländern mit äußerster Härte in Berlin erfolgreich dafür gekämpft hat, dass die Energiewende vorangebracht wird. Andernfalls hätten wir bei uns keine Offshorewirtschaft mehr.

Niedersachsen ist auch Autoland. Reicht es nicht langsam mit der Dieseldebatte?

Es ist der größte Schadensfall in der europäischen Wirtschaftsgeschichte und alles andere als eine Bagatelle. Solange das Damoklesschwert von Fahrverboten über Autofahrern hängt, kann man nicht erwarten, dass die Diskussion endet. Wir sollten nicht die Debatte problematisieren, sondern die Probleme lösen.

Glauben Sie, dass alle Volkswagenstandorte in Niedersachsen eine Zukunft haben?

Ja. Ich bin sehr sicher, dass die niedersächsischen Standorte erhalten bleiben. Das ist genau Gegenstand des Zukunftspaktes, der für die mittel- und langfristige Planung des Konzerns höchste Bedeutung hat. Auch deshalb hat sich die Landesregierung daran intensiv beteiligt.

In Osnabrück laufen Modelle aus, müssen Mitarbeiter gehen.

In Osnabrück ist es höchste Zeit, dass der Standort das Produkt kriegt, mit dem sich das Werk und die Beschäftigten identifizieren können und der auf Dauer erhalten bleibt. Ich freue mich sehr, dass unsere Sichtweise von den entscheidenden Personen im Konzern geteilt wird. Man ist sich auch im Konzern der Dringlichkeit dieser Aufgabe sehr bewusst. Der Standort Osnabrück genießt innerhalb des Volkswagen-Konzerns hohe Anerkennung, weil man hier die sehr seltene Fähigkeit hat, Fahrzeuge von der ersten Studie bis zur Kleinserie zu entwickeln. Diese Kompetenz muss erhalten bleiben.

Können Sie das Produkt noch weiter präzisieren?

Da bitte ich jetzt um Verständnis: Das wäre nicht im Sinne des Standorts. Ich kann aber sagen, dass sich die Landesregierung sehr an dieser Diskussion beteiligt. Der VW-Standort Osnabrück liegt uns wirklich am Herzen. Damit sind wir nicht alleine, es gibt im Aufsichtsrat und im Vorstand eine breite Zustimmung.

Wird Niedersachsen in den nächsten fünf Jahren eine ähnliche Agrarpolitik erleben wie seit 2013?

Das würde ich Niedersachsen im Interesse der Landwirtschaft wünschen. Wir hatten zunächst ja eine harte Konfrontation, weil die Landwirte den Eindruck hatten, sie würden an den Pranger gestellt. Jetzt sagen viele, dass sie die Veränderungen und die gesellschaftlichen Erwartungen mittragen. Aber sie wollen jetzt auch die Chance bekommen, die Veränderungen in einem globalisierten Markt realisieren zu können. Wenn wir Anspruch und Markt akzeptieren, kommen wir auch zueinander. Ich freue mich, dass wir in den vergangenen Jahren bei vielen heißen Eisen gute Vereinbarungen zwischen Landwirtschaft und unserem Landwirtschaftsminister Christian Meyer erlebt haben. Das hätte ich 2013 kaum für möglich gehalten.

Fürchten Sie, Ihren Grünen-Agrarminister Meyer nach Berlin zu verlieren?

Ich würde ihn gerne für die niedersächsische Politik erhalten, denn ich arbeite sehr gerne mit Christian Meyer zusammen. Da Herr Althusmann ja auf keinen Fall mit Meyer zusammenarbeiten will, bin ich guten Mutes, dass wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen können. Dennoch finde ich den Gedanken, dass die CSU mit Meyer an einem Kabinettstisch sitzt, schon sehr witzig. (lacht)

Es gibt ja auch viele Knackpunkte zwischen SPD und Grünen. Werden Sie bei einer Neuauflage auch Autobahnen bauen?

Ja, das werden wir. In dieser Legislaturperiode sind mit der Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan die Voraussetzungen dafür geschaffen worden.

Wenn Sie wieder Rot-Grün wollen, könnten Sie ja eine Leihstimmenkampagne fahren.

Wir wollen erstmals seit 1998 stärkste Partei in Niedersachsen werden und haben deshalb keine Stimme zu verschenken.

Was machen Sie eigentlich, wenn es am 15. Oktober nicht zu einer SPD-geführten Landesregierung reicht?

Dann fange ich an, darüber nachzudenken. Aber vorher werde ich einen Deubel tun.