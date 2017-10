„Schwarzbuch“ vorgelegt Steuerzahlerbund prangert Millionenverschwendung an

Hannover/Bremen. Die Steuereinnahmen klettern immer weiter - und das Geld wird auch benötigt, um mehr Aufgaben zu finanzieren. Gleichzeitig werfen jedoch Staat und Kommunen laut Steuerzahlerbund leichtfertig Geld aus dem Fenster.

Ob „längster Schwarzbau Deutschlands“, Parkhaus mit garantiertem Verlust oder Chaos-Baustelle - der Staat verschleudert nach Einschätzung des Steuerzahlerbundes weiter leichtfertig Geld. Vom fahrlässigen Umgang mit Steuergeldern zeugt das neue Schwarzbuch des Verbandes. Darin listet der Steuerzahlerbund jedes Jahr auf, wo Bund, Länder oder Kommunen nach seiner Meinung sorglos mit dem Geld der Bürger umgehen - durch Fehlplanungen, Nachlässigkeiten oder fragwürdige Projekte. Auch Niedersachsen und Bremen sind wieder prominent vertreten. Einige Beispiele:

Schwer verrechnet: Gut 15 mal teurer als geplant ist ein umstrittenes Gutachten der Stadt Hameln geworden, die schutzwürdige Bäume in ihren Ortschaften erfassen wollte. Statt 8500 Euro standen am Ende 130 000 Euro auf der Rechnung, wie es im Schwarzbuch heißt. Die Stadt habe sich katastrophal verrechnet. Der Aufwand zur Erfassung von 16 000 Gehölzen sei irrwitzig und unverhältnismäßig und komme die Bürger teuer zu stehen. Die Stadt Hameln kann die Kritik in Teilen nachvollziehen: Künftig will die Verwaltung Aufträge mit einem nicht eindeutigen Ziel nicht mehr ergebnisoffen vergeben. Für die Erweiterung eines Auftrages müsse ein politisches Votum eingeholt werden, sagte ein Sprecher in Hameln.

Politisch und juristisch getrickst: Als schlechter Ostfriesenwitz gilt im Schwarzbuch der „längste Schwarzbau Deutschlands“ in Bensersiel. Dort sollte eine 8,4 Millionen Euro teure Umgehungsstraße den Ort an der Nordseeküste vom Durchgangsverkehr entlasten. Nun ist die Straße seit Monaten gesperrt. Die 2,1 Kilometer lange Strecke führt mitten durch ein europäisches Vogelschutzgebiet und ist deshalb für illegal erklärt worden. Für die politischen Tricksereien und juristischen Winkelzüge muss laut Schwarzbuch der Steuerzahler bluten - entweder mit Millionensummen für einen „Deal“ mit dem klagenden Grundstückseigentümer oder im schlimmsten Fall für den Rückbau der Straße. Bürgermeister Harald Hinrichs räumte Planungsfehler ein, die Stadt versuche aber, die Panne zu beheben: „Wir wollen die Straße retten, damit es eben nicht zur Steuerverschwendung kommt.“ Die Verhandlungen ziehen sich bereits seit Monaten hin - bisher ohne Ergebnis.

Parkhaus mit garantiertem Verlust: Zu einem teuren Irrtum könnte sich laut Schwarzbuch das neue Parkhaus für Pendler im niedersächsischen Winsen (Luhe) entwickeln. Nach Mehrkosten von 3 Millionen Euro beim Bau steht die rund 11 Millionen Euro teure Anlage mit Plätzen für 534 Prsonenwagen und 294 Fahrrädern in den ersten Monaten weitgehend leer. Der Betrieb werde dauerhaft defizitär sein, denn selbst bei voller Auslastung reichten die Einnahmen nicht aus, um die jährlichen Kosten von 229 300 Euro zu decken. „Das ist keine Überraschung und etwa beim öffentlichen Personennahverkehr auch üblich“, sagt dagegen Winsens Stadtrat Christian Riech. Die Größe der Anlage sei durchaus angemessen, und die Auslastung mit derzeit 30 Prozent sei steigend.

Kostenexplosion bei Klinik-Neubau: Als Chaos-Baustelle mit Kostenexplosion ist der Neubau am Klinikum Bremen-Mitte im Schwarzbuch aufgeführt. An der Weser seien die Mehrkosten von 120 Millionen Euro gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Auch die Fertigstellung verzögere sich um viele Jahre. Der städtische Klinikverbund sei bisher mit der Umsetzung des Mammutprojekts sichtlich überfordert, die Liste an Pannen und Fehlern entsprechend lang.

Chronische „Fehleritis“ bei Kliniksanierung: Schwere Planungsmängel sieht der Bund der Steuerzahler auch in Niedersachsen. Das Land wolle rund eine Milliarde Euro an Steuergeldern in die marode Medizinische Hochschule Hannover (MHH) stecken, sei jedoch bereits bei kleineren Investitionen überfordert. Mangelnde Abstimmung und unklare Verantwortlichkeiten sorgten bei zahlreichen Bauprojekten für Kostensteigerungen in Millionenhöhe.

Weitere Fälle: 70 Millionen Euro für eine unwirtschaftliche Verlängerung der Bremer Straßenbahn, neues Mobilitätszentrum in Wolfsburg steht leer, Finanztricks der Universität Oldenburg, ein „Deal“ beim JadeWeserPort kostet 12 Millionen Euro, umstrittener Radweg in der Region Hannover, kommunale Küche in Wathlingen verbrät Steuergelder, Biogasanlage in Ostfriesland wird zu übler Kostenfalle, neuer Behördensitz in Braunschweig steht jahrelang leer.