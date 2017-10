Zugausfälle im Norden Liveticker zum Nachlesen: Sturmtief „Xavier“ fordert Todesopfer

In Brandenburg sind wohl zwei Menschen an den Folgen des Sturms "Xavier" ums Leben gekommen. Bundesweit steigt die Zahl der Todesopfer damit auf vier. Bei Gransee im Landkreis Oberhavel sei ein Ast in eine Windschutzscheibe geflogen und habe einen Menschen getötet. Zudem wurde in derselben Region eine Frau in einem Auto von einem Baum erschlagen, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. (dpa)