Sturmtief „Xavier“ Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in unserer Region

Hannover/Bremen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag vor orkanartigen Böen im kompletten Landesgebiet von Niedersachsen und in Bremen.

Mit kräftigem Regen kündigt sich das Sturmtief an, das am Donnerstag über Norddeutschland hinwegziehen soll. Polizei und Feuerwehr zufolge gab es am Morgen aber noch keine wetterbedingten Einsätze. Die Einsatzkräfte seien aber auf das Tief „Xavier“ vorbereitet. Autofahrer müssen sich auf Aquaplaning einstellen.

Wetterdienst warnt

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen im kompletten Landesgebiet von Niedersachsen und in Bremen zwischen 8 Uhr morgens und 16 Uhr. Demnach bestehe die Gefahr von orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 km/h. Die Experten warnten dabei vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Gegenständen und Schäden an Gebäuden. Besonders im Küstenbereich sowie im Oberharz muss außerdem mit Dauerregen und Niederschlagsmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in 24 Stunden gerechnet werden. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich.

Verzögerungen im Bahnverkehr

Die Metronom Eisenbahngesellschaft bat die Fahrgäste schon am späten Mittwochabend, „sich ab Mittag/Nachmittag auf Verzögerungen im Bahnverkehr einzustellen“. Dies gelte vor allem für die Strecken zwischen Lüneburg und Uelzen, zwischen Buchholz und Rotenburg sowie zwischen Stade und Cuxhaven.