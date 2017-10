„Xavier“ wütet über Norddeutschland Wegen Sturmtief: Bahn stellt Verkehr im Norden komplett ein

Hannover/Bremen. Seit den Mittagsstunden zieht Sturmtief „Xavier“ über Norddeutschland hinweg. Die orkanartigen Böen haben unter anderem den Bahnverkehr lahmgelegt und Bäume entwurzelt. Die Lage in Niedersachsen im Überblick:

Sturmtief „Xavier“ hat den Bahnverkehr in Norddeutschland am Donnerstag komplett lahmgelegt. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen und auch den S-Bahnverkehr in Hamburg bis auf Weiteres ein, wie das Unternehmen mitteilte. Ursache waren auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehte Bäume, die einen durchgehenden Bahnverkehr unmöglich machten. Auf offener Strecke befindliche Züge versuchten noch, den nächsten Bahnhof zu erreichen.

Auch die Nordwestbahn hat den Verkehr auf allen Linien in der Region Weser-Ems eingestellt. Die Züge der Westfalenbahn fallen nach Angaben eines Sprechers ab Rheine Richtung Emden komplett aus. Bäume liegen aufgrund des Sturms auf den Schienen, Oberleitungen sind beschädigt, heißt es.

Regio-S-Bahn / Weser-Ems: Wegen des Sturmtiefs ist der Verkehr auf allen Linien bis auf weiteres eingestellt. Infos: https://t.co/myhQ2r1YAI - NordWestBahn_NDS (@NWB_NDS) 5. Oktober 2017

Fährverkehr zu Nordseeinseln betroffen

„Xavier“ behindert zudem den Fährverkehr zu den Nordseeinseln. Fünf Katamaran-Verbindungen nach Borkum wurden bereits abgesagt, dafür sollten drei zusätzliche Fährabfahrten eingerichtet werden, teilte das Fährunternehmen AG Ems mit. Auch im Schiffsverkehr mit Norderney und dem Fährverkehr nach Wangerooge wurden Einschränkungen erwartet. Wegen erwarteter hoher Wasserstände wurden für den Freitag bereits mehrere Verbindungen nach Wangerooge abgesagt.

Umgestürzte Bäume, Keller unter Wasser

In Norddeutschland sind die Feuerwehren wegen „Xavier“ im Dauereinsatz. So mussten die Helfer zu Dutzenden Einsätzen ausrücken. In Hannover meldete die Feuerwehr Notlagen wegen umgestürzter Bäume auf Straßen und abgerissener Dachverkleidungen. Ein Ast durchschlug die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos. Im Landkreis Holzminden wurde eine Kreisstraße von einem umgestürzten Baum blockiert, außerdem stürzte ein Baum auf drei Autos - verletzt wurde jedoch niemand. Zudem stehen teilweise Keller unter Wasser.

Auch in der Osnabrücker Johannisstraße ist ein Baum umgestürzt, wodurch zwischenzeitlich der Busverkehr behindert wurde. In Delmenhorst und Umgebung muss die Feuerwehr ebenfalls immer wieder ausrücken. Zahlreiche umgeknickte Bäume behindern etwa den Verkehr auf vielen Straßen zwischen Oldenburg und Bremen. Auch die B75 und die A28 sind betroffen. (Weiterlesen: Sturmtief „Xavier“ trifft den Landkreis Oldenburg und Delmenhorst schwer)

Einsätze im Emsland

Zu mehreren Einsätzen mussten auch die Rettungskräfte im Emsland ausrücken: So stürzte etwa in Werlte ein Baum auf ein Auto, wobei eine Person eingeklemmt wurde. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Ob beziehungsweise wie schwer sie verletzt wurde, ist noch unbekannt. (Weiterlesen: Alle Einsätze im Emsland im Überblick)

Feuerwehr warnt Hamburger: Nicht rausgehen

Die Hamburger Feuerwehr hat die Bevölkerung der Hansestadt sogar dazu aufgefordert, wegen des Sturms Xavier nicht rauszugehen. „Warnung für Hamburg. Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich“, twitterte die Feuerwehr. Ein Sprecher sagte, die Feuerwehr sei wegen mehrerer eingeklemmter Personen und umgestürzter Bäume zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Es liefen Dutzende Notrufe ein, meldete die Feuerwehr per Twitter. In der Hansestadt wechselten sich seit dem Mittag immer wieder heftige Regenfälle und Stürme mit kurzen sonnigen Phasen ab.