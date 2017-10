Mehr Polizisten, bessere Ausrüstung Sicherheit ist Topthema im niedersächsischen Wahlkampf

Hannover. Mehr Polizisten, bessere Waffen und Ausrüstung: Im Landtagswahlkampf in Niedersachsen wetteifern fast alle Parteien beim Thema Innere Sicherheit und wollen der Polizei den Rücken stärken. Wegen der gestiegenen Terrorgefahr sorgen sich viele um die Sicherheit.

Polizeiwagen und Uniformierte sind auf Wahlplakaten in Niedersachsen zu sehen, von Einbruch, Diebstahl und Terror ist die Rede. Es ist vor allem die gestiegene islamistische Gefahr mit aufgedeckten Netzwerken insbesondere in Niedersachsen, die die Innere Sicherheit zum Wahlkampfthema macht. Beanspruchte bislang vor allem die CDU den Ruf nach Recht und Ordnung für sich, so reden vor dieser Wahl fast alle Parteien über eine Stärkung der Polizei. Über so viel Rückenwind freut sich die Gewerkschaft der Polizei, die verbesserte Rahmenbedingungen und eine Steigerung der Attraktivität des Berufs verlangt.

Niedersachsen steht nicht alleine dar

Mit einer Vielzahl von Einbrüchen und nur wenigen am Ende hinter Gitter geschickten Tätern sowie Schlagzeilen zu der Dauerproblematik steht Niedersachsen nicht alleine dar. Was die Sicherheitsdebatte auf politischer Ebene angeht, so begann diese mit dem ersten von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland dirigierten Anschlag, der Messerattacke der Schülerin Safia auf einen Polizisten in Hannover vor gut eineinhalb Jahren. Hätten die Sicherheitsbehörden den Angriff nicht verhindern und die Schülerin nach einer abgebrochenen Syrienreise besser überwachen können, bohrten CDU und FDP bei der rot-grünen Landesregierung nach.

Im folgenden Untersuchungsausschuss versuchte die Opposition, der Regierung nicht nur Versäumnisse im Einzelnen, sondern eine grundsätzliche Blauäugigkeit und Nachlässigkeit im Kampf gegen den Terror anzulasten. Hätte der Verfassungsschutz junge Leute ins Visier nehmen dürfen, wären Safias Umtriebe früher aufgefallen. Hätte man aus falsch verstandener politischer Korrektheit nicht auf Polizeieinsätze an dubiosen Moscheen wie in Hildesheim verzichtet, wären Hassprediger und vielleicht auch der spätere Berlin-Attentäter Anis Amri den Behörden früher ins Netz gegangen.

Schlag auf Schlag

Außerdem hätte das Antiradikalisierungskonzept der Sicherheitsbehörden nicht zugunsten eines Präventionskonzeptes zurückgestellt werden dürfen, in das aus politischem Wohlwollen die islamischen Verbände miteinbezogen wurden, lautete der Oppositionsvorwurf.

Noch während der Ausschuss lief, folgte dann ein Schlag gegen die islamistische Szene auf den nächsten: Der Deutschsprachige Islamkreis Hildesheim wurde durchsucht und verboten, Hassprediger Abu Walaa festgenommen und vor Gericht gestellt, zwei Gefährder aus Göttingen abgeschoben sowie ein Northeimer Salafist gefasst, der Anschläge auf Polizisten plante. Auch dieser Mann samt Helfern steht inzwischen vor Gericht. Tatkräftig präsentieren sich die Behörden somit in Sachen Islamismus bei den Wählern, bei denen angesichts der aufgedeckten Netzwerke aber auch das Bewusstsein einer latenten Bedrohung wächst.

Allzeithoch an Polizisten

Um den im Wahlkampf erhobenen Vorwurf eines laxen Sicherheitskurses unter Rot-Grün zu entkräften, pocht Innenminister Boris Pistorius (SPD) nicht nur auf das dank Neueinstellungen erreichte Allzeithoch an Polizisten in Niedersachsen, sondern legte am vergangenen Freitag kurzerhand auch eine ansonsten unübliche Halbjahresbilanz zur Kriminalität vor. Das Fazit: Die Zahl der Straftaten ist um über acht Prozent rückläufig, insbesondere Raubtaten, Diebstähle und Einbrüche, bei denen sich eine „echte Trendwende“ andeute. Keine politische Trendwende in Niedersachsen erforderlich, zumindest unter Sicherheitsgesichtspunkten, scheint die politische Botschaft von Pistorius.