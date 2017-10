Rot-Grün in Niedersachsen Bilanz: Was von der Regierung Weil übrig bleibt

Die rot-grüne Landesregierung hat ihren Koalitionsvertrag von 2013 in großen Teilen umgesetzt. Allerdings hinterlässt sie dem nächsten Kabinett auch einige Baustellen, vor allem an den Schulen im Land.

SPD und Grüne haben schon frühzeitig eine positive Bilanz ihrer Regierungszeit in Niedersachsen gezogen: „Wenn wir auf die Landesentwicklung schauen, kann man keine zwei Meinungen haben: Das waren viereinhalb Jahre, in denen das Land deutlich vorangekommen ist“, sagte SPD-Ministerpräsident Stephan Weil bereits am 3. Juli im Gästehaus der Landesregierung in Hannover. Hohe Beschäftigung, sprudelnde Steuern, ein Haushalt ohne Neuschulden, Turboabi und Studiengebühren weg: Weil gab sich rundum zufrieden mit seiner Arbeit, auch wenn der lange vorbereitete Islamvertrag zwischen Land und muslimischen Verbänden längst auf Eis liegt.

Positive Bilanz auch nach „E.T.“

Das war „ein Monat vor E.T.“, wie einige in der Koalition rechnen – also vor dem Wechsel der Grünen Elke Twesten zur CDU. „Vor E.T.“ konnten Weil und sein Grünen-Vize Stefan Wenzel noch davon ausgehen, dass erst im Januar 2018 ein neuer Landtag gewählt wird – und nicht wie dank Twesten am 15. Oktober 2017.

An der Bilanz wollen SPD und Grüne aber nicht rütteln – mit der Einschränkung, dass vor allem die Grünen nicht mehr realisierten Gesetzen hinterhertrauern, die sie nun in der nächsten Legislatur umsetzen wollen. Besonders der Juniorpartner in der Koalition konnte ohm wichtige Projekte nicht mehr durchbringen: Wasser-, Transparenz- und Gleichstellungsgesetz sowie die Pachtpreisbremse für Bauernland waren grüne Herzensthemen. Agrarminister Christian Meyer (Grüne) konnte zwar die 2013 beschlossene „Neuausrichtung“ der niedersächsischen Landwirtschaft vorantreiben. Doch bei der Verschärfung der Düngeverordnung hakt es weiterhin.

Althusmann: Regierung hat keine Vision

Ein Vierteljahr nach dem Auftritt im Gästehaus kritisiert CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann die Bilanz von Rot und Grün: Niedersachsen sei im Bundesvergleich bestenfalls Mittelfeld. CDU und FDP werfen der Regierung vor, aus den hervorragenden Wirtschaftsdaten keine Vision abzuleiten. Tatsächlich waren Koalitionsvertrag und Regierungszeit nur von wenigen Großprojekten geprägt: Es gab keine große Verwaltungs- oder Kommunalreform, kein größerer Schuldenabbau und keinen Spatenstich für eine neue Autobahn. Ob die Wirtschaft wegen oder trotz der Regierung brummt, ist zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb umstritten.

Ärger an den Schulen

Prägend waren die ungeplante Flüchtlingskrise und der geplante Umbau der Schullandschaft. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) kehrte nicht nur als bundesweit erste Ministerin zum neunjährigen Gymnasium zurück. Unter ihrer Ägide wurden Ganztag und Inklusion vorangetrieben, Krippenplätze geschaffen und der Kultusetat massiv erhöht. Aus Sicht der Opposition hat sie die Schulen ins Chaos gestürzt. Nicht nur, dass die verordnete Mehrarbeit für Gymnasiallehrer 2015 gerichtlich gekippt wurde. Erst Anfang dieses Schuljahres mussten kurz vor Unterrichtsstart Lehrer an andere Schulen abgeordnet werden, um Lücken in der sowieso schon zu niedrigen Unterrichtsversorgung von geschätzt 98 Prozent – Zahlen gibt es wohl erst nach der Wahl – zu stopfen. Aktuell sind mehr als 8000 Lehrer abgeordnet, gleichzeitig klagen Verbände gegen die zu hohe Arbeitsbelastung. Auch wenn belastbare Zahlen zu Arbeitszeit und Unterrichtsausfall fehlen – an vielen Schulen gärt es.

Zu den unfertigen Projekten gehört auch ein Großes aus dem Hause von Innenminister Boris Pistorius (SPD): Im Koalitionsvertrag von 2013 hatten die Partner verabredet, „unverzüglich“ das Polizeigesetz von Vorgänger Uwe Schünemann (CDU) einzukassieren. Das gilt aber weiter, da das Innenministerium bis heute kein eigenes durchs Parlament gebracht hat. Auch in der Flüchtlingspolitik musste Pistorius wegen der Flüchtlingskrise den anfangs eingeschlagenen liberaleren Kurs korrigieren. Zuletzt aber konnte der Minister einen deutlichen Rückgang der Kriminalität im Land für sich verbuchen. Die Opposition sieht darin aber vorwiegend Zahlentricks.