Geplantes Logistikzentrum VW-Entscheidung zum Jade-Weser-Port offen – Ministerium zuversichtlich

Osnabrück. VW und Audi planen offenbar, den Asienhandel mit Autoteilen künftig über den Jade-Weser-Port abzuwickeln. Die Unternehmen wollten Berichte, wonach ein neues Logistikzentrum praktisch beschlossen sei, jedoch nicht bestätigen. Man sei in guten, aber offenen Verhandlungen.

Das Logistikzentrum würde dem Jade-Weser-Port neues Leben einhauchen. Bislang war der im Jahr 2012 eröffnete einzige deutsche Tiefwasserhafen in puncto Auslastung hinter den Erwartungen von Betreiber und Landesregierung geblieben. Die Nordwestzeitung hatte gestern Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) mit den Worten zitiert, das Logistikzentrum wäre ein Meilenstein für die weitere Entwicklung des Tiefwasserhafens. Die Entscheidung dazu befinde sich auf den Zielgeraden, die Verhandlungen liefen auf Hochtouren. An gleicher Stelle hieß es, erste Verträge seien unterzeichnet. Von Wilhelmshaven würde demnach künftig der wesentliche Teil des Asiengeschäftes mit Autoteilen abgewickelt.

Noch nichts unterzeichnet

Ein VW-Sprecher sagte gestern auf Anfrage unserer Zeitung: „Aus unserer Sicht ist das sicher ein interessantes Projekt, wir befinden uns in Gesprächen.“ Diese dürften aber noch mehrere Wochen andauern, Details wolle man erst nach einem erfolgreichen Vertragsabschluss preisgeben. Bislang seien noch keine Vereinbarungen unterzeichnet worden.

Vollzug in den nächsten Wochen?

Nach Einschätzung des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums sind die Verhandlungen um den Standort Jade-Weser-Port weit vorangeschritten. Wahrscheinlich könne in den nächsten Wochen Vollzug gemeldet werden, heißt es in Hannover. VW habe bestätigt, dass Wilhelmshaven in der finalen Runde der Ausschreibung sei, teilte das Ministerium mit. Eine Voraussetzung für den Zuschlag sei, das ein Liniendienst der chinesischen Reederei Cosco zwischen Wilhelmshaven und der chinesischen Hafenstadt Dalian eingerichtet werde. Auch diesbezüglich gebe es fortgeschrittene Verhandlungen.

„Gutes Angebot abgegeben“

Das Hafenmanagement des Jade-Weser-Portes bestätigte die Verhandlungen, deren positiver Abschluss „ein Riesenschritt für den Jade-Weser-Port“ wäre: „Wir haben ein gutes Angebot abgegeben, noch ist allerdings kein Vertrag abgeschlossen“, teilte Andreas Bullwinkel, Geschäftsführer der Container Terminal Wilhelmshaven Jade-Weser-Port Marketing GmbH & Co. KG, mit. „Die Entscheidung über die Vertragsabschlüsse liegen bei VW, Audi und der Reederei.“ Schätzungsweise zwischen 15.000 und 18.000 Container jährlich würden auf der Route von Wilhelmshaven nach China transportiert werden. Angedacht ist die Einrichtung eines 13 Hektar großen Logistikzentrums mit einer Halle von 40.000 Quadratmeter Grundfläche. Ab 2018/19 könnten dann zunächst 150 Arbeitsplätze entstehen, insgesamt seien bis zu 300 Arbeitsplätze denkbar.