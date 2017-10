7 Männer, 6 Frauen Landtagswahl: Althusmanns Schattenkabinett steht

Hannover. Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl ist das Kompetenzteam von CDU-Herausforderer Bernd Althusmann komplett.

CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat sein Schattenkabinett komplett: Am Mittwoch stellte der Weil-Herausforderer weitere vier Mitglieder seines Kompetenzteams vor. Politisches Schwergewicht wäre dabei wohl CDU-Generalsekretär Ulf Thiele aus Uplengen bei Leer, der nach einem Wahlsieg Minister für besondere Aufgaben und Chef der Staatskanzlei werden soll. Die Regierungszentrale soll sich demnach auch die Bereiche Kunst, Kultur, Sport und Ehrenamt bündeln.

Thiele will mehr Platt im Land

Thiele kündigte an, das Plattdeutsche zu fördern und zur dritten Fremdsprache an Schulen aufzuwerten. Althusmann lobte seinen General als „echten Typen“.

Zudem will sich Thiele verstärkt um Regionales kümmern. Nach dem Vorbild des „Ems-Achse“ sollen etwa acht Innovationszentren im Land entstehen, in die auch die bisher vier Ämter für regionale Landesentwicklung (Oldenburg, Lüneburg, Braunschweig und Hildesheim) aufgehen sollen.

Mini-Ministerium für Europa

Auch einen Europaminister soll es unter Althusmann geben: Dirk Toepffer, Landtagsabgeordneter aus Hannover, soll ein an die Staatskanzlei angebundenes Mini-Ministerium ohne Staatssekretär bekommen, welches sich um die Vertretungen des Landes in Brüssel und Berlin kümmert. Wissenschaftsministerin soll die in Cuxhaven lebende und in Hamburg arbeitende Pharmakologie-Professorin Elke Oetjen werden. Sie kündigte 20 neue Digitalprofessuren und eine Verdopplung der Mittel für den Hochschulbau an. Integrationsbeauftragte im Rang einer Staatssekretärin soll die Journalistin Düzen Tekkal werden. „Ich freue mich, wieder zuhause zu sein, wo ich mir als Flüchtlingskind meine Träume erfüllen konnte“, sagte die in Hannover aufgewachsene Tochter von Jesidinnen. Die Autorin des 2016 erschienenen Buches „Deutschland ist bedroht“ war 2916 bereits Schattenminister bei der letztlich glücklosen Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz.

Mehr Männer als Frauen

Ursprünglich hatte Althusmann fünf Frauen und fünf Männer als Schattenkabinett benennen wollen. Nun sind es (mit Althusmann) sieben Männer und sechs Frauen, von denen fünf Ministerinnen wären. Eine Abkehr vom Versprechen eines paritätisch besetzten Kabinetts sieht der Kandidat darin nicht. Bis zur Regierungsbildung und der Benennung von Staatssekretären sei es ja noch etwas hin.

In den vergangenen Wochen hatte Althusmann bereits Björn Thümler (Digitales und Finanzen), Reinhold Hilbers (Soziales), Mareike Wulf (Kultus), Barbara Otte-Kinast (Agrar), Frank Oesterhelweg (Umwelt), Günter Heiß (Innen), Barbara Havliza (Justiz) und Tamara Zieschang (Wirtschaft) vorgestellt.