Polizei sucht Zeugen Frau nach Weinfest in Bad Bentheim sexuell belästigt

jma/pm Bad Bentheim. Zu einer sexuellen Belästigung ist es Mitte September nach einem Weinfest in Bad Bentheim gekommen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei in der Nacht zu Sonntag, 17. September 2017. Eine 36-jährige Frau hatte sich kurz nach Mitternacht auf den Heimweg von einem Weinfest in Bad Bentheim begeben. Von einem Unbekannten wurde sie verfolgt und hinter der Bahnunterführung an der Straße Am Bahndamm zu Boden gedrückt. Weil die Frau sich heftig zur Wehr setzte, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. (Weiterlesen: Trauma Überfall: Wenn der Gang vor die Tür zur Qual wird)

Auffällig hellblaue Kapuzenjacke

Der Mann soll laut der Frau etwa 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und von schlanker bis zierlicher Statur sein. Der Mann soll weder Bart noch Brille getragen haben. Er hatte kurzes, dunkles Haar und war mit einer auffälligen hellblauen Kapuzenjacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05921/3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.