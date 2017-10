Wetterwarnung schon am Mittwoch Sturmtief „Xavier“ zieht über unsere Region

Osnabrück. Es wird ungemütlich in unserer Region: Für Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst eine Wetterwarnung vor Windböen herausgegeben. Am Donnerstag erwartet uns dann Sturmtief „Xavier“.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch eine Wetterwarnung für unsere Region herausgegeben. Demnach treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometern aus südwestlicher Richtung auf. Die Warnung gilt von 10 bis 20 Uhr. Nicht nur der Wind sorgt dafür, dass der Mittwoch recht ungemütlich wird. Nach Auskunft von Karsten Kürbis, Meteorologe beim DWD, ist mit Regenschauern zu rechnen.

Orkanartige Böen und Gewitter

Noch ungemütlicher wird es am Donnerstag. Dann zieht Sturmtief „Xavier“ mit Windböen bis Stärke 10 (rund 100 Stundenkilometer) über Norddeutschland. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der DWD für Donnerstag noch eine Unwetterwarnung herausgibt, erzählt Kürbis. Die orkanartigen Böen sollen zudem von Gewittern begleitet werden. Erst am Nachmittag werde der Wind etwas abklingen, so der Meteorologe.

Am Wochenende bleibt es nach Auskunft des Experten sehr wechselhaft. Zwar ist das Sturmtief dann schon über Norddeutschland hinweggezogen. Dennoch ist mit Regenschauern zu rechnen. Zudem werden die Temperaturen in den kommenden Tagen stetig sinken, kündigt Kürbis an.

Auch für die kommende Woche ist keine Besserung in Sicht. Nach den derzeitigen Vorhersagen soll das Wetter sehr wechselhaft bleiben.