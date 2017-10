Kindesentziehung 2000 Kilometer trennen eine Mutter von ihren Mädchen

Hannover. Eine Mutter aus Hannover kämpft um ihre kleinen Töchter. Sie leben ohne die Eltern in Tunesien. Die Familie des Vater hält die zwei fest. Es gibt Hunderte Fälle von Kindesentziehung - dieser ist besonders dramatisch.

Bevor sie in den Flieger nach Tunesien steigt, packt sie einen MP3-Player mit Liedern von Helene Fischer ein. Diese Musik haben ihre Töchter geliebt. Sie kauft ein Magazin der „Eiskönigin“ von Disney. Das hatte Katharina Schmidt ihren Mädchen früher nicht erlaubt. Die Mutter hielt die Kinderzeitschriften mit dem Plastikspielzeug für Quatsch. Heute denkt sie anders: Maryam, zehn Jahre alt, und Hanna, acht, sollen sich an ihr früheres Leben erinnern. Für eigene Wäsche braucht sie kaum Platz im Koffer. Katharina Schmidt fliegt nicht in den Urlaub. Sie hat nur ein Ziel: Sie möchte ihren Kindern nahe sein, sie will ihre Kinder zurück.

Die beiden Mädchen leben ohne die Eltern in dem tunesischen Bergort Kasserine bei der Familie des Vaters. Eigentlich sollten sie 2015 nur ein paar Monate mit ihrem Papa dessen Heimat kennenlernen - trotz der Trennung der Eltern. Doch jetzt dürfen sie nicht zurück.

Katharina Schmidt hat es erst mit Bitten und Familien-Verhandlungen versucht. Dann mit der Justiz. Inzwischen erstritt die Ärztin aus Hannover sowohl in Deutschland als auch in Tunesien das alleinige Sorgerecht. Der Vater Kais B. sitzt seit dem Frühjahr 2016 in einem deutschen Gefängnis, verurteilt wegen Kindesentziehung.

Gericht sprach Mutter die Kinder zu

„Jeder Besuch ist eine neue Hoffnung“, sagt die 37-Jährige. Sie reist immer neu zu ihren rund 2000 Kilometer entfernten Töchtern. Zuhause müssen ihr Fotos der dunkelhaarigen Mädchen reichen.

Manchmal schien ihr der Erfolg schon ganz nah. So stellte im Dezember 2016 ein Gericht in der Hauptstadt Tunis fest: Die zwei seien ihr sofort zu übergeben. In einer Verhandlung in Kasserine sagten Maryam und Hanna, dass sie mit der Mutter mitgehen wollten. Dann mussten alle vor der Tür warten. Und es tat sich nichts - bis heute.

Jedes Jahr werden nach Zahlen des Auswärtigen Amtes in Berlin mehrere hundert Kinder Opfer einer internationalen Kindesentziehung. Die deutsche Botschaft in Tunesien erfährt von ein bis zwei Fällen pro Jahr, in denen Jungen oder Mädchen in das nordafrikanische, islamisch geprägte Land entführt werden. Obwohl der Fall von Katharina Schmidt sogar beim Besuch von Kanzlerin Angela Merkel im März in Tunis angesprochen wurde, herrscht Stillstand.

Kinder leben ohne Mutter und Vater

Wenn Kinder in den Trennungsstreit der Eltern hineingezogen werden, haben sie es nie leicht. Für Maryam und Hanna ist die Situation besonders drastisch: Sie müssen ohne Vater und Mutter auskommen. Die Schwestern leben in einer neuen Kultur. Und sie verständigen sich in einer Sprache, von der sie zuvor nur ein paar Brocken kannten.

Seit zwei Jahren darf die Mutter ihre Töchter nur sehen, wenn ein Mitglied der tunesischen Familie dabei ist. Und die Stimmung wird zunehmend ablehnender. Die Familie von Kais B. macht die Mutter dafür verantwortlich, dass ihr Ex-Mann im Gefängnis sitzt. Der Vater selbst sieht sich offenbar als Opfer der deutschen Justiz. Der deutsche Anwalt des Tunesiers war Ende September auf Anfrage zum Fall nicht zu erreichen.

Katharina Schmidt studierte Medizin und Kais B. war Gelegenheitsarbeiter, als die zwei sich mit Anfang 20 trafen. Nach der Geburt von Maryam heiratete das Paar. Später scheiterte die Beziehung. Dennoch ließ die Mutter die Mädchen im Sommer 2015 mit ihrem Ex-Partner nach Tunesien reisen. Sie sollten, sagt sie, wie lange zuvor vereinbart, dessen Sprache und Kultur erleben. Die Größere wurde extra von der Schule beurlaubt. Der Vater hielt mehrfach dagegen, er habe auf den Umzug der Mutter nach Tunesien gehofft.

Kais B. brachte die Töchter - damals sechs und acht - zu seiner Familie ins Hinterland. Und bald fühlte sich die Ärztin getäuscht. „Er hatte mir das halbe Jahr vorher etwas vorgespielt, immer von einer Trennung „Hauptsache im Guten“ gesprochen“, sagt Schmidt heute.

"Eure Mutter will euch nicht mehr"

In Kasserine habe er den beiden plötzlich eingetrichtert: „Eure Mutter will euch nicht mehr. Die will lieber blonde Kinder.“ Die Ärztin ist heute überzeugt: Sein alleiniges Ziel sei es gewesen, ihr die Töchter wegzunehmen. „Dass er so Rache auf Kosten der Kinder ausübt, hätte ich nie erwartet“, sagt sie.

Zu einem Termin am Familiengericht im März 2016 reiste Kais B. dann zurück nach Deutschland. Dabei wurde er festgenommen. Es folgte eine Verurteilung zu einem Jahr Haft wegen Kindesentziehung. Daraus machte das Landgericht Hannover in der Berufung sogar eine zweijährige Freiheitsstrafe.

"Alle sagen, dass ich Recht habe"

Im jüngsten Prozess gegen den Vater im Mai 2017 vor dem Amtsgericht forderten selbst seine zwei Verteidiger den 39-Jährigen auf, die Mädchen gehen zu lassen. Doch Kais B. beharrte darauf, dass sie es bei seiner Familie in Tunesien besser hätten als bei der Mutter.

Und so fliegt Katharina Schmidt im September schon wieder die rund 2000 Kilometer Richtung Nordafrika. Mit den Helene-Fischer-Songs im Gepäck steigt sie in Tunis aus dem Flugzeug.

Was dann auf sie zukommt, ist traurige Routine: Vier Tage arbeitet sich die Mutter durch die tunesische Justiz und Bürokratie. Sie spricht mit Richtern, Sachbearbeitern - diesmal sogar mit dem stellvertretenden Justizminister. Das Ergebnis sei immer das gleiche, meint die 37-Jährige frustriert: „Alle sagen, dass ich Recht habe und ich meine Kinder mitnehmen soll, aber keiner übernimmt die Verantwortung und tut mal etwas.“

Denn im kleinen Kasserine haben die Behörden aus der fernen Hauptstadt wenig zu sagen. Der Ort mit rund 3000 Einwohnern liegt in der Nähe der Grenze zu Algerien. Das deutsche Außenministerium rät wegen möglicher Kämpfe davon ab, in die Gebirgsregion zu fahren.

Kasserine ist ein typisch tunesisches Provinznest: An staubigen Straßen reihen sich niedrige Häuschen, von denen der Putz abblättert. Sowohl die Familie des Ex-Mannes als auch die Behörden vor Ort weigern sich, das Urteil der deutschen und tunesischen Gerichte umzusetzen. „Meine Sachbearbeiterin in Tunis hat mir mal gesagt: Was soll ich machen? Ich habe zig solche Fälle“, erzählt Schmidt. „Aber in den Bergen herrscht Anarchie.“

In den tunesischen Nachrichten taucht Kasserine nur auf, wenn dort wieder eine Terrorzelle von den Sicherheitskräften ausgehoben wird.

Von einem Fahrer lässt sich Katharina Schmidt die 300 Kilometer in die Provinz fahren. Sie klopft an der Tür ihres früheren Schwiegervaters. Er öffnet, schlüpft durch einen Spalt hinaus. „Was willst du?“, fragt er. „Was will ich wohl?“, antwortet Katharina Schmidt. Die Kinder schauen erschrocken, als die Mutter im Innenhof steht. Das erste, was die Große sagt: „Mama, ich will weiter in Kasserine auf die Schule gehen.“ Die Jüngere spricht mittlerweile so gut wie kein Deutsch mehr, die Ältere mit Akzent.

Frust und Trauer nach dem Besuch

Als Katharina Schmidt das Haus wieder verlässt, ist sie sehr angefasst: Die Mädchen sahen, so ihr Eindruck, blass und dünn aus und hatten unterlaufene Augen. „Ich wurde vor den Kindern als schlechte Mutter beschimpft“, erzählt sie. Das sei eine neue Eskalationsstufe.

Dass ihre Mädchen die Helene-Fischer-Lieder anhören oder sich mit dem „Eiskönigin“-Heft beschäftigen werden, glaubt sie jetzt nicht mehr. „Die westliche Welt wird vor den Kindern schlecht gemacht.“ Eine halbe Stunde durfte sie ihre Töchter sehen. Wie sie später erzählt, saß der Großvater während des Gesprächs daneben und sagte immer wieder zu den Mädchen: „Aber ihr wollt doch hier bleiben.“

Am nächsten Tag in Tunis steht ein Termin beim Kinderschutzbeauftragten an. Man merke, dass die Mädchen bestimmte Sätze eingetrichtert bekämen, berichtet Katharina Schmidt. Dann holt sie ihr Handy heraus und zeigt dem Kinderschutzbeauftragten Fotos der Töchter: Die Große hat ein hübsches Kleid an. Die Haare sind ordentlich zu einem seitlichen Zopf geflochten, sie blickt melancholisch. Die Kleine hängt auf dem Sofa, ihre Oberarme sehen dünn aus. „Die sind total abgemagert“, findet Schmidt. „Ich bin wirklich erschrocken.“

Der Kinderschutzbeauftragte nickt milde, lächelt mitfühlend und fragt interessiert nach. Er telefoniert zwischendurch. „Wir haben hier Gesetze in Tunesien, die müssen doch durchgesetzt werden“, sagt er zu seinem Kollegen am anderen Ende der Leitung in Kasserine. Er sagt das auch zu Katharina Schmidt. Man werde vielleicht in sechs Wochen noch mal reden. Dann seien Schulferien.

Behörden vertrösten die Mutter immer wieder

„Warum so lange warten?“, fragt Schmidt. „Auf Wiedersehen“, sagt der Kinderschutzbeauftragte. Eine Antwort gibt er nicht. Als Katharina Schmidt das Büro verlässt, weichen Anspannung und Hoffnung aus ihr. Ihre Schultern sacken zusammen, als sie auf den Aufzug wartet.

Zurück in Schmidts kleiner Wohnung in Hannover: Dutzende Fotos von den Töchtern hängen an den Wänden und stehen in den Regalen. Die meisten sind älter. Ihr Ex-Mann habe vor der Tunesienreise Foto-Alben heimlich mitgenommen, erzählt sie. Die Bilder wirken wie ein verzweifelter Versuch, die Leere zu füllen, die das Verschwinden der Mädchen hinterlassen hat. Im Flur stehen zwei Schulranzen. Die kleine Hanna hat ihren nie gebraucht.

„Mir geht es schlecht. Ich fühle mich machtlos“, sagt die Mutter. „Jetzt habe ich vor allen Gerichten Recht bekommen und die Kinder immer noch nicht zurück.“ Sie mache sich große Sorgen um die Psyche ihrer Mädchen. „Sie stehen enorm unter Druck.“

Anfangs durfte sie noch mit ihnen skypen. Jetzt könne sie maximal fünf Minuten telefonieren. Während des vorletzten gut zweistündigen Treffens im Juni habe Hanna die ganze Zeit an ihr gehangen, erzählt die Mutter. „Sie hat dann auf meinem Schoß so getan, als sei sie eingeschlafen.“ Probleme machen die Mädchen nach dem Eindruck der Mutter in Kasserine nicht. „Sie funktionieren, sind gut in der Schule.“

„Wenn die Kinder die Mutter nur wenige Male im Jahr sehen, heißt das, dass die Mutter-Kind-Beziehung weitgehend abbricht. Das ist für die Kinder eine massive emotionale Belastung“, sagt Klaus Seifried vom Berufsverband Deutscher Psychologen, langjähriger Schulpsychologe und bis 2016 Leiter eines Beratungszentrums in Berlin. „Selbst wenn entzogene Kinder irgendwann zurückkommen: Bei Trennungskonflikten mit so massiven Auswirkungen ist häufig eine therapeutische Betreuung der Kinder notwendig. Damit sie diese Erlebnisse verarbeiten können.“

Wie verhärtet die Fronten zwischen dem Paar sind, hatte die Gerichtsverhandlung in Mai gezeigt. Wie ein Justizangestellter als Zeuge berichtete, drohte der Vater seiner Ex-Frau bei einem Besuch im Gefängnis mit den Worten: „Und wenn ich mein ganzes Leben im Knast sitze, wirst du die Kinder nicht wiedersehen!“ Kindesentzug ist ein sogenanntes Dauerdelikt. Daher kann Kais B. immer wieder verurteilt werden, bis die Mädchen volljährig sind.

Es gibt nur Verlierer

„Alle haben gesagt: Lass die Kinder gehen, dann gibt es eine Bewährungsstrafe“, erinnert sich Jens Buck, Sprecher des Amtsgerichts in Hannover. „Er hat gesagt, dass es den Kindern in Tunesien gut gehe und die da total glücklich seien. Deswegen gibt er sie nicht frei.“ Gerichtssprecher Buck meint: „Im Prinzip gibt es in dem Fall nur Verlierer. Das Ganze ist ein einziges menschliches Drama, das man mit dem Strafrecht gar nicht fassen kann.“

Die Grünen-Politikerin Katja Keul aus dem niedersächsischen Nienburg versucht, die Mutter zu unterstützen. „Die Bundesregierung hat sich zwar freundlich bemüht, das Anliegen mehrfach anzusprechen und dabei trotzdem erstaunlich hilflos gewirkt“, meint Keul. „Wenn der Rechtsstaat an den Stadtgrenzen von Tunis aufhört, ist er bloße Makulatur.“

Katharina Schmidt will sich damit nicht abfinden. Vielleicht könnten Jugendamtsmitarbeiter aus der Hauptstadt Tunis sie bei ihrem nächsten Besuch in Kasserine begleiten, überlegt sie. Sie zwingt sich, einen kühlen Kopf zu bewahren, zu funktionieren. Seit Tagen wartet sie auf ein zugesagtes Resultat des Gespräches mit dem Vize-Justizminister.

Inzwischen ist sie wegen der hohen Anwaltsrechnungen und der Reisekosten in eine kleinere Wohnung umgezogen. Der Flur ist mit bunten Pferden und Stifteboxen dekoriert, die sie mit den Kindern gebastelt hat. Der lila-gelbe Karton-Roboter mit rosa Augen und Kussmund stammt von Hanna. Er hat seinen Platz neben den Schulranzen. „Den könnte ich nie wegschmeißen“, sagt Katharina Schmidt. Das Lieblingsspielzeug der Mädchen steht im Keller. Die Mutter hofft, dass das Warten bald vorbei ist. Und dass sie die Spielsachen hochholen kann.