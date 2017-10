Osnabrück. Die Linke will mit ihren Wahlprogramm zur Landtagswahl 2017 in Niedersachen zurück in den Landtag. „Die Zukunft, für die wir kämpfen“ heißt das Landtagswahlprogramm 2017 der Linken. Hier gibt es eine Zusammenfassung zum Wahlprogramm der Linken in Niedersachsen.

Schaffen es die Linken zurück in den Landtag in Niedersachsen? Bei der Landtagswahl 2017 will die Linke nach vierjähriger Auszeit wieder die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Wir sagen Ihnen, was im Landtagswahlprogramm der Linken steht. (Weiterlesen: Wer ist Linke-Spitzenkandidatin Anja Stoeck?)

Mindestlohn: Das fordert Die Linke im Landtagswahlprogramm

Die Linke fordert einen Mindestlohn von zwölf Euro, der jährlich angepasst wird. Außerdem soll es keine Leiharbeit oder Missbrauch von Minijobs, Werkverträgen und Praktika mehr geben. Jede Beschäftigung soll sozialversicherungspflichtig sein.

Das steht 2017 im Landtagswahlprogramm der Linken zum Arbeitsmarkt

Die Linke will Vollzeitstellen erst auf eine 35-Stundenwoche, dann auf weniger als 30 Stunden wöchentlich kürzen. Teilzeitarbeit unter 19 Stunden will sie abschaffen. Betriebe sollen nicht verlagert oder geschlossen werden, wenn die Mitarbeiter das nicht wollen. Die Linke fordert, dass Betriebe, die nicht ausbilden, Ausbildungsbetriebe unterstützen.

Die Wünsche der Linken zur Gleichstellung

Die Linke will ein Frauenministerium einführen. Sie fordert, dass in männerdominierten Bereichen Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt werden. Der Christopher-Street-Day soll ein gesetzlicher Feiertag werden.

Rente: Das steht 2017 im Landtagswahlprogramm der Linken

Die Linke lehnt Privatisierungen im Rentensystem ab. Sie will die Riesterrente beenden und in das gesetzliche Rentensystem überführen. Die Rente mit 67 Jahren lehnt die Linke auch im öffentlichen Dienst ab. Sie fordert eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro im Monat.

Arbeitslosigkeit: Das fordert die Linke

Die Linke will sich im Bundesrat dafür einsetzen, dass Hartz IV abgeschafft und eine sanktionsfreie Mindestsicherung eingeführt wird. Außerdem soll jeder ein kostenloses Girokonto bekommen.

Das Landtagswahlprogramm der Partei zur Mobilität

Die Linke setzt auf ein dichtes ÖPNV-Netz und fordert, dass Bahnhöfe und stillgelegte Eisenbahnstrecken reaktiviert werden. Dabei stellt sie sich einen flächendeckenden Stundentakt bis in den späten Abend und an Wochenenden auf möglichst allen niedersächsischen Bahnstrecken vor.

Außerdem soll es ein einheitliches Tarifsystem geben, das sich an den gefahrenen Kilometern orientiert. Bis der ÖPNV landesweit entgeltfrei ist, soll eine Fahrt maximal 15 Euro kosten. Schüler, Azubis, Studierende und Sozialleistungsberechtigte sollen komplett kostenlos fahren dürfen. Die Linke lehnt den Ausbau der A20, der A33 und der A39 ab.

Krankenversicherung: Das fordert die Linke

Die Linke setzt sich gegen Krankenhausschließungen und -privatisierungen ein. Es soll eine einzige solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung geben. Der Beitrag soll sich nach dem individuellen Einkommen richten. Die Linke fordert, dass das Land Niedersachsen die Haftpflichtversicherung von Hebammen zu 80% finanziert.

Das sagt die Linke zu Drogen

Die Linke fordert eine differenzierte Aufklärungskampagne zu Rausch- und Genussmitteln, wozu auch Alkohol und Medikamente zählen. Sie setzt sich für die Legalisierung von weichen Drogen wie Cannabis und Entkriminalisierung von einfachem Drogengebrauch ein.

Steuern im Landtagswahlprogramm 2017 der Linken

Mit einer Waffenbesitzsteuer will die Linke privaten Waffenbesitz reduzieren. Außerdem will sie sich im Bundesrat für Vermögenssteuer, höhere Großerben- und Körperschaftssteuer, Börsenumsatzsteuer und eine Gemeindewirtschaftssteuer stark machen. Die Linke fordert Steuern auf spekulativen Leerstand. Abschaffen will sie den Beitrag zum Straßenausbau.

Das sind die Wünsche der Linken zur Bildung

Die Linke fordert Inklusion in Regelschulen statt Förderschulen. Sie will die Gesamtschulen stärken und 5 Milliarden Euro in barrierefreie Schulgebäude investieren. Private Bildungseinrichtungen lehnt die Linke ab. Bildung soll ab der Kita kostenfrei sein. Dazu gehören auch freie Lernmittel, Schülertransport, Mittagessen und Weiterbildung. Statt „Religion“ soll das Fach „Religion-Ethik-Philosophie“ unterrichtet werden.

Das Studium soll flexibler werden: Regelstudienzeit, Anwesenheitspflicht und Zwangsexmatrikulation nach nicht bestandener Prüfung will die Linke abschaffen.

Flüchtlingspolitik im Landtagswahlprogramm 2017 der Linken

Die Linke will Abschiebungen aussetzen, insbesondere von minderjährigen Kindern und ihren Familien. Spätestens nach fünf Jahren soll ein dauerhaftes Bleiberecht ausgesprochen werden. Zusätzlich soll der Familiennachzug gesichert und Geflüchtete so schnell wie möglich auf Wohnungen in den Kommunen verteilt werden, nachdem sie einen Asylantrag gestellt haben.

Die Linke fordert, dass mehr Migranten im öffentlichen Dienst arbeiten sowie muttersprachlichen Unterricht in Schulen und Kitas.

Das sind die Vorstellungen zum Klimaschutz

Die Linke will die Heide in ein UNESCO-Biosphärenreservat umwandeln. Sie setzt sich für eine dezentrale Energieversorgung ein. Sie will Onshore- statt Offshore-Windkraft und Biogas nutzen. Außerdem will die Linke alle Atomanlagen stillegen und das aus ihrer Sicht untaugliche Endlager in Gorleben aufgeben. Fracking soll komplett verboten werden.

Die Linke will Antibiotika als Masthilfe verbieten und den Einsatz von Arzneimitteln stärker kontrollieren.

Quelle: Die Linke Niedersachsen

