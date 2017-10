Osnabrück. Die FDP will mit ihrem Wahlprogramm zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen punkten. Hier gibt es eine Zusammenfassung zum Wahlprogramm der FDP in Niedersachsen.

Nach dem guten Abschneiden bei der Bundestagswahl will die FDP auch bei der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen abräumen. Die Freien Demokraten wollen ihr Ergebnis von 2013 verbessern und viele Prozentpunkte holen. Wir sagen Ihnen, was im Landtagswahlprogramm der FDP steht. (Weiterlesen: Wer ist FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner?)

Bildung: Das fordert die FDP im Landtagswahlprogramm

Die FDP will am mehrgliedrigen Schulsystem festhalten. Außerdem möchte sie eigenverantwortlichere Schulen sowie Schulen in freier Trägerschaft fördern. Die FDP setzt sich für drei Jahre beitragsfreie Kita ein und plant eine 24-Stunden-Betreuung. Sie setzt sich für eine Ausbildungsförderung ein, die unabhängig vom Einkommen der Eltern ausgezahlt wird. Außerdem will die FDP die Kooperation zwischen Unternehmen und Hochschulen ausbauen und mehr duale Studiengänge anbieten.

Die Wünsche der FDP zu Steuern

Die FDP fordert eine Steuerbremse, sodass jeder höchstens die Hälfte seines Einkommens an den Staat zahlen muss. Statt einer Gewerbesteuer will die FDP Hebesätze bei der Einkommenssteuer einführen. Betten-, Hunde- und Jagdsteuer will sie genauso wie Straßenbaubeiträge abschaffen.

Mobilität und Infrastruktur: Das steht 2017 im Landtagswahlprogramm der FDP

Die FDP geht davon aus, dass privates Kapital nötig ist, um den Bedarf in Straßen, Gebäude und Schulen zu decken. Daher will sie die Rahmenbedingungen für öffentlich-private Partnerschaften verbessern. Zudem will die FDP mehr in Straßen- und Brückenbau investieren. Geschwindigkeitsbegrenzungen lehnt die FDP ab, Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung soll es ausschließlich an Unfallschwerpunkten geben.

Rente: Das fordert die FDP

Gesetzliche Altershöchstgrenzen für die Rente sollen abgeschafft werden. Die FDP lehnt eine Altersvorsorgepflicht unter anderem in der gesetzlichen Rentenversicherung für Selbstständige ab.

Das steht im Landtagswahlprogramm der FDP zum Thema Wohnen

Die FDP geht davon aus, dass nur eine Vergrößerung des Wohnangebots zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt führen kann und will daher die Mietpreisbremse abschaffen. Außerdem will die FDP bei der Grunderwerbssteuer einen Freibetrag für das erste selbstgenutzte Wohneigentum von bis zu 500.000 Euro einführen.

Das Landtagswahlprogramm der Partei zum Arbeitsmarkt

Die FDP möchte Unternehmensgründungen nach estnischem Vorbild innerhalb von 24 Stunden ermöglichen. Höchstgrenzen von täglichen Arbeitszeiten sollen abgeschafft werden, die Wochenarbeitshöchstgrenzen aber bestehen bleiben . Die FDP will die Beteiligungen des Landes an Unternehmen reduzieren.

Flüchtlingspolitik und Einwanderung: Das fordert die FDP

Die FDP will jedem Zugewanderten einen Deutschkurs ermöglichen. Gut integrierte Menschen sollen nach vier Jahren schneller eingebürgert werden können. Die FDP spricht sich für die doppelte Staatsbürgerschaft aus.

Sicherheit und Verwaltung im Landtagswahlprogramm 2017 der FDP

Die FDP fordert mehr Personal für Polizei, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten und Gerichtsvollzieher. Abschaffen will sie dagegen die Landesbeauftragten und Außenstellen von Ministerien („Heimatministerien“). Außerdem will die FDP die Anzahl der Vorschriften halbieren und ein Verfallsdatum für neue Vorschriften einführen. Sie fordert einen Normenkontrollrat und eine Obergrenze für Bürokratiekosten.

Das steht im Landtagswahlprogramm zur Umwelt

Die FDP will die Treibhausgasemissionen um höchstens die von der EU geforderten 40 Prozent bis zum Jahr 2030 verringern. Dabei will sich die FDP für Wellen-, Tide- und Offshore-Windenergie einsetzen. Die FDP ist gegen eine Salzpipeline durch Niedersachsen für die Abwässer der Kaliproduktion.

Verbraucherschutz: Das fordert die FDP

Die FDP fordert eine Kennzeichnung von gentechnisch erzeugten Lebensmitteln. Kontrollen in Lebensmittelwirtschaft, Handwerk und Mittelstand sollen abgeschwächt werden. Eine „Hygiene-Ampel“ in der Gastronomie lehnt die FDP ab, sie setzt auf Selbstkontrolle in der Lebens- und Futtermittelwirtschaft. Die FDP setzt sich für Musterfeststellungsverfahren und Sammelklagen ein.

Gesundheit im Landtagswahlprogramm 2017 der FDP

Die FDP will eine allgemeine Impf-Pflicht für Kinder bis 14 Jahren einführen. Sie wünscht sich, dass Ärzte, Therapeuten und Pfleger in Teams gleichberechtigt zusammenarbeiten. Nach ärztlicher Diagnose sollen Pflegefachkräfte Hilfsmittel eigenständig verordnen dürfen. Außerdem will die FDP eine Versorgungskasse für das Land schrittweise einführen, wie es sie im kommunalen Bereich bereits gibt. Die FDP spricht sich für eine Legalisierung von Cannabis aus.

Das fordert die FDP zur Digitalisierung

Die FDP will ein Ministerium für Digitalisierung einrichten, das die Digitalisierung der Verwaltung und E-Government-Systeme sowie „Open Data“ fördert. Statt Vorratsdatenspeicherung fordert die FDP ein Quick-Freeze-Verfahren, bei der Daten nur auf behördliche Anfrage bis zum Richterbeschluss gespeichert werden.

Das schreibt die FDP im Landtagswahlprogramm zur Bürgerbeteiligung

Die FDP setzt sich für einen Bürgerentscheid ein und will freiwillige Gemeindezusammenschlüsse oder Landkreisfusionen mit finanziellen Anreizen begleiten. Sie fordert, dass möglichst viele behördliche Entscheidungen bei den Kommunen liegen. Außerdem setzt sich die FDP für ein Wahlrecht ab 16 auf Landesebene ein.

Quelle: FDP Niedersachsen

