Osnabrück. Die SPD will mit ihrem Wahlprogramm zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen stärkste Kraft werden und wieder eine Regierung bilden. Hier gibt es eine Zusammenfassung zum Wahlprogramm der SPD in Niedersachsen.

Nachdem die rot-grüne Regierung aus SPD und Grüne im niedersächsischen Landtag ihre Mehrheit verloren hat, kämpft die SPD bei der Landtagswahl 2017 um eine neue Regierungszeit. Wir sagen Ihnen, was im Landtagswahlprogramm der SPD steht. (Weiterlesen: Wer ist SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil?)

Bildung: Das fordert die SPD im Landtagswahlprogramm

Die SPD will ein gebührenfreies Bildungssystem. Dafür sollen rund 240 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Auch das Schulgeld für soziale Berufsausbildungen und die Gebühren für die Meisterausbildung sollen abgeschafft werden. Das Land soll zudem die Fahrtkosten für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe übernehmen.

Die duale Ausbildung soll mit dem Studium gleichgestellt und ebenfalls gebührenfrei werden. Studienabbrecher sollen leicht in eine duale Ausbildung wechseln können. Das Bund-Länder-Kooperationsverbot beim Thema Bildung will die SPD abschaffen.

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Die Wünsche der SPD zu Steuern

Die SPD will Einkommensteuertarife gerechter gestalten: sie fordert Steuererleichterungen für Normal- statt für Spitzenverdiener im Rahmen eines höheren Spitzensteuersatzes. Die SPD will Steuerbetrug und -hinterziehung mit allen rechtsstaatlichen Mitteln verhindern und gegebenenfalls auch weitere Steuer-CDs kaufen.

Mobilität und Infrastruktur: Das steht 2017 im Landtagswahlprogramm der SPD

Die SPD will sich für einen Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) mit Elektrobussen und emissionsfreiem Schienenverkehr einsetzen. Außerdem macht sie sich für Mitfahrzentralen, Anrufsammeltaxis oder Bürgerbusse stark. Für den Ausbau von Landesstraßen sollen jährlich 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen diverse ungenutzte Bahnstrecken und -haltepunkte reaktiviert werden.

Soziales und Familie: Das fordert die SPD zur Landtagswahl 2017

Mit zusätzlichen Einrichtungen vor allem im ländlichen Raum sollen junge Mütter und Alleinerziehende unterstützt werden. Für berufstätige Väter, die in Elternzeit gehen, sollen neue Programme zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufgelegt werden. In sozial belasteten Regionen will die SPD derweil mit einer Investition von 60 Millionen Euro für mehr Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsqualität gesorgt werden.

Bis 2019 will die SPD die Kita-Gebühren auch für das erste und zweite Kita-Jahr abschaffen. Für jedes Kind soll wohnortnah ein Krippen- bzw. Kitaplatz zur Verfügung gestellt werden.

Landtagswahlprogramm der SPD zum Thema Wohnen

Die SPD will mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und pro Jahr 25.000 neue Wohnungen bauen lassen. Vor allem im preisgünstigen Segment sollen ausreichend Mietwohnungen geschaffen werden. Bei Neubauten soll eine Quote von 20 Prozent für Sozialwohnungen eingeführt werden.

Das fordert die SPD zum Thema Arbeitsmarkt in ihrem Landtagswahlprogramm

Die rechtliche Gleichstellung von Männer und Frauen sowie von Leiharbeitern und Festangestellten soll gestärkt und gleicher Lohn gezahlt werden. Die Leiharbeit soll zudem begrenzt werden. Das Landesprogramm gegen Langzeitarbeitslosigkeit will die SPD ausbauen. Zudem wollen die Sozialdemokraten Start-Up-Zentren finanziell fördern.

Landtagswahl 2017: SPD will Kommunen in Niedersachsen stärken

Für finanzschwache Kommunen will die SPD einen „Niedersachsenfonds“ in Höhe von einer Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Die Kommunen können diese Mittel je nach Bedarf z.B. für Breitband, Verkehr oder Integration einsetzen. Um Kinderarmut entgegenzuwirken, soll unter anderem eine Kindergrundsicherung eingeführt werden.

Flüchtlingspolitik und Integration: Das fordert die SPD

Die SPD will den interreligiösen Dialog weiterverfolgen und will einen entsprechenden Vertrag mit muslimischen Organisationen abschließen. Die Integration von Flüchtlingen soll vor allem in den Feldern Sprachförderung sowie Arbeit und Bildung gestärkt werden. Bürokratische Hürden, damit Geflüchtete Zugang zu den Integrationsmaßnahmen erhalten, sollen abgebaut werden. Der Bund soll sich laut der SPD zur Hälfte an den Kosten von Ländern und Kommunen zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen beteiligen.

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Das will die SPD beim Thema Gesundheit

Die SPD spricht sich gegen die strikte Trennung von ambulanter und stationärer Behandlung aus. Stattdessen fordern sie eine übergreifende Versorgung und wohnortnahe Krankenhäuser. Von 2017 bis 2020 sollen jährlich fast 300 Millionen Euro in die Modernisierung der niedersächsischen Krankenhäuser investiert werden.

In der Pflege will sich die SPD für eine tarifgebundene bessere Bezahlung des Personals einsetzen.

Sicherheit: Das fordert die SPD in ihrem Landtagswahlprogramm

Die SPD will 1.000 neue Polizisten einstellen und die Ausstattung des SEK modernisieren. Zusätzlich sollen Zulagen für Einsätze an Wochenenden, an Feiertagen und nachts erhöht werden. Die SPD fordert zudem Fußfesseln, Bodycams, gezielte Videoüberwachung an Verbrechensschwerpunkten und eine Taskforce für den Cyberbereich Terror. Anlasslose und nicht rechtsstaatlich Kontrollierte Überwachung lehnt die SPD allerdings ab.

Das sagt die SPD im Wahlprogramm zu Umwelt und Klima

Die SPD lehnt die Förderung von Erdgas innerhalb von Wasserschutzgebieten ab. Stattdessen setzt sie auf effiziente, emissionsarme Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung, die in Niedersachsen produziert werden und Solarthermie. Außerdem will die SPD das Offshore-Industrie-Zentrum als Treiber der Energiewende in Deutschland entwickeln. Sie fordert, dass Niedersachsen zum Vorreiterland bei Elektromobilität wird.

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Das will die SPD in der Digitalisierung

Der flächendeckende Breitbandausbau soll vorangetrieben werden. Bis 2025 sollen in ganz Niedersachsen Glasfaserkabel für schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten sorgen. Hochschulen sollen Professuren zur Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft bekommen. Die SPD setzt sich für eine einheitliche und vernetzte elektronische Patientenakte ein. Auch im Bereich Verwaltung und Justiz will die SPD die Digitalisierung vorantreiben.

Quelle: SPD Niedersachsen

