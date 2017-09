Oldenburg. Oldenburg startet in die fünfte Jahreszeit: Mit dem traditionellen Festumzug erlebt der am Freitag begonnene Kramermarkt seinen ersten Höhepunkt.

Fantasievoll dekorierte Festwagen, Musikkapellen und Bonbons werfende Akteure in bunten Kostümen ziehen am Samstag auf einer drei Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt. Es werden mehr als 100.000 Schaulustige erwartet. 110 Festwagen und Vereine haben sich angemeldet, auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird nach Angaben der Veranstalter beim Festumzug mitfahren. Er ist Redner beim anschließenden Festessen mit 200 Gästen in der Weser-Ems-Halle.

410. Auflage des Kramermarktes

Bei der 410. Auflage des Kramermarktes können sich Besucher noch bis zum 8. Oktober an Karussells und Spielbuden vergnügen. 30 große Fahrgeschäfte, darunter sechs Neuheiten, sorgen für Spaß und Nervenkitzel. Auch das mit 60 Metern größte transportable Riesenrad der Welt ist in diesem Jahr wieder dabei. Die Organisatoren erwarten in den zehn Tagen Kramermarkt bis zu 1,5 Millionen Besucher.