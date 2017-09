Drastischer Rückgang bei Einbrüchen Pistorius: Niedersachsen sicher wie seit 10 Jahren nicht

Hannover. Niedersachsen war in den vergangenen zehn Jahren noch nie so sicher wie heute. Das erklärte Innenminister Boris Pistorius am Freitag bei der ersten Vorstellung einer Halbjahreskriminalstatistik.

Die Kriminalität in Niedersachsen geht zurück: das geht aus den Halbjahreszahlen der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS) hervor, die Innenminister Boris Pistorius am Freitag erstmals öffentlich vorstellte. Bislang hatte das Ministerium nur Jahreszahlen ( wie hier 2015) veröffentlicht, die Halbjahreszahlen dienten nur dem internen Gebrauch. Der SPD-Minister erklärte die Veröffentlichung nun mit dem gestiegenen Interesse von Parlament und Medien an den Zahlen. Einen Zusammenhang mit der in zweieinhalb Wochen stattfindenden Landtagswahl gebe es nicht.

Der Statistik zufolge ist die Zahl der Straftaten im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als acht Prozent auf 268 080 Fälle zurückgegangen. Die Aufklärungsquote betrug 62,74 Prozent, das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr (62,94 Prozent). Insbesondere bei den Wohnungseinbrüchen gehen die Zahlen demnach drastisch zurück: Von Januar bis Juni 2017 wurden 8374 Fälle verzeichnet, das sind 17,58 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Diebstähle nahm den Zahlen zufolge sogar um mehr als ein Zehntel ab.

Auch der Bereich der Polizeidirektion Osnabrück vermeldet auf Anfrage unserer Redaktion rückläufige Entwicklungen. Demnach wurden im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 43546 Straftaten registriert, das sind acht Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ging demnach sogar um 31,8 Prozentpunkte zurück. Die Aufklärungsquote stieg demnach auf 63,88 Prozent, das sind 0,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. „Niedersachsen war in den letzten zehn Jahren noch nie so sicher wie aktuell“, sagte Pistorius und dankte den „hoch motivierten Polizisten“ und Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden im Land für die „hervorragende Bilanz“.

Mehr Morde und Vergewaltigungen

In einzelnen Bereichen kam es zu Zunahmen: So verzeichnete das Land mit 67 Morden zwar ein Zehn-Jahres-Hoch: Von diesen rechnet die Polizei aber allein 32 Fälle dem Krankenhausmörder Niels Högel zu. Auch bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung allgemein und den Vergewaltigungen im Speziellen notierte die Polizei einen Anstieg. Axel Brockmann vom niedersächsischen Innenministerium führt dies auf die verschärften Gesetze zurück. Bei den 486 im ersten Halbjahr 2017 angezeigten Vergewaltigungen im Land wurden 298 Deutsche als Tatverdächtige ermittelt. Nichtdeutsche wurden in 59 Fällen als Verdächtige ermittelt, Flüchtlingen in weiteren 60 Fällen. Insgesamt sei die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge in Niedersachsen stark gesunken. Waren im ersten Halbjahr des Vorjahres noch 16158 Flüchtlinge tatverdächtig, sind es nun 13371. Damit sei klar, dass es „keine Straftatenexplosion“ durch Flüchtlinge gebe, sagte Pistorius. Er verwies darauf, dass die Gruppe der Flüchtlinge aufgrund ihrer demografischen Besonderheiten (viele junge Männer, die sowieso als kriminalitätsanfällig gelten) und die soziale Kontrolle in den Heimen in der Grundtendenz eher polizeiauffällig sei. „Obwohl sich mehr Flüchtlinge im Land aufhalten, gehen die Straftaten signifikant zurück“, sagte der Minister.

Anstieg bei kriminellen Kindern

Schlechte Nachrichten hatte Pistorius in Sachen Rauschgift- und Kinderkriminalität: So ist vor allem durch mehr Cannabis-Delikte die Rauschgiftkriminalität um 6,34 Prozent auf 17380 Fälle gestiegen. Allein bei den Cannbisdelikten waren 2128 Tatverdächtige minderjährig. Axel Brockmann kritisierte die immer wieder aufflammende Debatte um eine Freigabe von Cannabis. Diese „konterkariere“ die Arbeit der Polizei. Insgesamt ist die Zahl der minderjährigen Tatverdächtigen nach einem jahrelangen Rückgang wieder angestiegen: Im ersten Halbjahr 2017 verzeichnete die Statistik 15935 Vedächtige, 912 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Kritik von Polizeigewerkschaft

Die Reaktionen auf die Statistik fielen gemischt aus: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) schloss sich dem Polizistenlob des Ministers an: „Die engagierte Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen ist ausschlaggebend für die Stabilität der Inneren Sicherheit in Niedersachsen“, sagte GdP-Landeschef Dietmar Schilff. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) kritisierte Pistorius für die Veröffentlichung von Halbjahresstatistiken: „Wir bezweifeln die Validität der Zahlen“, sagte der DpolG-Landesvorsitzende Alexander Zimbehl. Der Innenminister mache mit diesen Zahlen Wahlkampf, dabei „ist die Polizei keine politische Organisation“, stellte Zimbehl klar. Beide Gewerkschaften betonten, die Polizei sei völlig überlastet. „Viele Bereitschaftspolizisten kommen nicht mehr aus den Stiefeln“, sagte Zimbehl.

CDU: Windige Zahlen

CDU-Schatteninnenminister Günther Heiß warf Pistorius „billigen Wahlkampf mit windigen Zahlen“ vor. Die PKS umfasse in der Regel vollständige Jahre, da sich im Jahresverlauf Veränderungen der Erfassung ergäben, erklärte Heiß. Daher hätten sich Bund und Länder bereits 2002 auf die jährliche Berichterstattung geeinigt. „Dass Niedersachsens Innenminister diese Vereinbarung bricht und jetzt, zwei Wochen vor der Landtagswahl, eine Halbjahresbilanz einschiebt, zeigt, wie groß die Not bei der rot-grünen Landesregierung sein muss“, sagte der Geheimdienstkoordinator des Kanzleramts. Mit den aus dem Zusammenhang gerissenen Daten wolle Pistorius von Problemfeldern wie der linksextremistischen Gewalt ablenken. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner lobte, dass „auf unsere Polizeibeamten Verlass ist“. Er forderte eine bessere Ausrüstung der Polizei, damit diese bei der Bekämpfung von Kriminalität weiter zulegen könne.