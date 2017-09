Niedersachsen nimmt Cuxland-Rudel ins Visier Notfalls sollen ganze Wolfsrudel geschossen werden

Hannover. Niedersachsen will verhaltensauffällige Wolfsrudel wie das im Cuxland im Notfall abschießen lassen. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Ministerpräsident Weil und Noch-Bundesumweltministerin Hendricks.

Das Land Niedersachsen und das Bundesumweltministerium haben sich am Donnerstag auf gemeinsame Eckpunkte beim Umgang mit Wölfen geeinigt. Darin stellt das Land klar, dass verhaltensauffällige Tiere „gegebenenfalls zu töten“ sind. Dies gelte sowohl bei Wölfen, die sich dem Menschen gegenüber untypisch verhalten als auch bei Tieren, die „sämtliche empfohlenen und zumutbaren Schutzmaßnahmen überwinden“. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verwies darauf, dass Niedersachsen im vergangenen Jahr mit der Tötung von „Kurti“ alias MT6 als bisher einziges Bundesland einen verhaltenauffälligen Wolf abschießen ließ.

Keine Aufnahme ins Jagdrecht

Abschuss könne in letzter Konsequenz und nach Prüfung auch die „Entnahme eines Rudels“ sein. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete den Abschuss eines ganzen Rudels zwar als „drastische Maßnahme“. Doch dies könne dann angezeigt sein, wenn die Tiere insgesamt Jagdmethoden gelernt hätten, gegen die Weidetierhalter trotz Schutzmaßnahmen nichts ausrichten können. Gemeint ist damit das so genannten „Cuxland-Rudel“, welches sich anscheinend auf die Jagd nach Rindern spezialisiert hat. In der kommenden Woche sollen Experten aus dem bundeseigenen Wolfsberatungszentrum im sächsischen Görlitz ins Cuxland fahren, um sich ein Bild vom Verhalten der Tiere zu machen. Danach soll entschieden werden, ob die Tiere abgeschossen werden sollen. Eine generelle Aufnahme ins Jagdrecht lehnte Weil erneut ab. Diese Forderung der CDU sei eine „Verdummung der Bürgerinnen und Bürger“, da sich bei ganzjähriger Schonzeit nichts ändern würde.

„Auslegung geltenden Rechts“

Die scheidende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) bezeichnete das Eckpunktepapier als „Gemeinsame Auslegung des geltenden Rechts“. Da die Tiere weiterhin im Bestand gefährdet und damit streng geschützt seien, gehe der Bund nicht von einer Änderung des strengen Schutzstatus der Tiere aus. Allerdings sei klar: „Der Schutz des Menschen hat Vorrang.“ Damit sind Forderungen wie die des SPD-Landtagsabgeordneten Wiard Siebels nach generell wolfsfreien Zonen an der Küste wieder vom Tisch. Bund und Land stellten mehr Geld für Schutzmaßnahmen und Entschädigungen für betroffene Weidetierhalter in Aussicht. Landesumweltminister Stefan Wenzel (Grüne) sprach von einer besseren Förderung von Schutzzäunen.

Hendricks stellte klar, dass nicht jede Wolfssichtung gleich Grund zur Beunruhigung sei. Unproblematisch sei beispielsweise, wenn ein Tier im Dunkeln direkt an einer Ortschaft vorbei oder durch Siedlungen hindurchläuft. Auch tagsüber sei ein Wolf in Sichtweite von Höfen oder Ortschaften unproblematisch und „kein Grund zur Entnahme des Tiers.“

Hendricks stellt fremdes Geld in Aussicht

Hendricks warb dafür, Geld aus der so genannten „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz“ (GAK) zu nehmen. Dass diese GAK-Mittel gar nicht in ihr Ressort, sondern das des Noch-Kollegen Christian Schmidt (CSU) fallen, der diese auch noch gekürzt hat, ficht Hendricks nicht an. Der Bund habe genug Möglichkeiten, den Fördertopf wieder aufzufüllen. Schmidt habe sich anders als sie in den vergangenen Jahren aus der Verantwortung für den Wolf gestohlen, sagte Hendricks.

CDU: Nichts Neues

Die CDU übte harsche Kritik: Das Wolfsmanifest sei „das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben sei“, sagte Schatten-Umweltminister Frank Oesterhelweg (CDU). Beim Abschuss einzelner Tiere referiere das Papier lediglich die aktuelle Rechtslage. Nach wie vor seien Weil und Wenzel uneins, wie man mit der steigenden Zahl von Rissen umgehen solle. „Rot-Grün hatte über vier Jahre Zeit, etwas zu unternehmen – jetzt soll eine politische Inszenierung mit Bundesumweltministerin auf Abruf zwei Wochen vor der Landtagswahl darüber hinwegtäuschen, dass sie dabei auf ganzer Linie versagt haben“, sagte Oesterhelweg. Die Betroffenen seien das längst leid.