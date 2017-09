Merkel wirbt für Althusmann SPD holt bei Landtagswahl in Niedersachsen auf

Hannover. Knapp zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen mobilisieren CDU und SPD ihre Anhänger. Eine neue Umfrage sieht die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil im Aufwind.

Nach der Bundestagswahl läuten die Parteien in Niedersachsen den Kampf um die Landtagswahl am 15. Oktober ein: SPD-Ministerpräsident Stephan Weil startete am Donnerstagabend seine Kampagne ohne Politprominenz in einem Waldgasthaus bei Bad Harzburg. Zeitgleich warb Innenminister Boris Pistorius in Hannover für die Partei.

2000 jubelnde Zuschauer

Am Mittwochabend hatte CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann mit Bundeskanzlerin und CDU-Parteichefin Angela Merkel in Hildesheim für eine Ablösung der rot-grünen Landesregierung geworben. Vor etwa 2000 jubelnden Zuhörern forderte Althusmann Weil auf, sich von einer möglichen rot-rot-grünen Koalition auf Landesebene zu distanzieren.

Merkel kritisierte Pistorius für seine Vorstöße für eine Lockerung des Vermummungsverbots und den Vorstoß zum legalen Abbrennen von Pyrotechnik in Stadien. „Wie man auf solche Ideen kommen kann, kann vielleicht nur ein Niedersachse verstehen“, sagte Merkel. Nach der Abwahl der SPD-geführten Regierungen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sei es Zeit, dass auch die Niedersachsen mal etwas „Schönes haben“.

Die Bundeskanzlerin kritisierte auch die Agrarpolitik des zuständigen Grünen-Landesministers Christian Meyer. Die Bauern bräuchten Vertrauen statt permanenter Gängelung und Überwachung. Beide großen Parteien werden in den nächsten Tagen mit Großveranstaltungen für sich werben: Merkel soll noch viermal in Niedersachsen auftreten, in Osnabrück, Vechta, Stade und Seevetal. Die SPD plant Großkundgebungen in Emden, Cuxhaven, Braunschweig und Hannover.

Knappes Rennen

Einer neuen Umfrage zufolge liefern sich CDU und SPD im Bundesland ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Befragung von Infratest Dimap im Auftrag des NDR liegt die CDU mit 35Prozent nur noch einen Prozentpunkt vor der SPD mit 34 Prozent. Während die Union damit vergleichsweise nah am Niedersachsen-Ergebnis der Bundestagswahl liegt (34,9 Prozent), wäre die Niedersachsen-SPD weit besser als im Bund (27,4Prozent).

Im Vergleich zur vorherigen NDR-Umfrage von Anfang September hat die CDU demnach zwei Prozentpunkte verloren, die SPD hingegen zwei Prozentpunkte hinzugewonnen. Grüne und FDP würden sich demnach mit 9Prozent beziehungsweise 8Prozent ein Rennen um den dritten Platz liefern. AfD und Linke müssten mit 6 Prozent und 5Prozent jeweils weiter um den Einzug in den Landtag bangen. Die telefonische Befragung fand nach der Bundestagswahl am Sonntag statt.

Aktuelle Prognose für die Landtagswahl 2017 in Niedersachsen

Besonders bei den persönlichen Werten kann sich Amtsinhaber Weil der Umfrage zufolge gegenüber seinem Herausforderer Althusmann absetzen: Die Befragten schätzten ihn als deutlich bürgernäher, sympathischer, kompetenter und glaubwürdiger ein als den CDU-Spitzenkandidaten.

Der Umfrage zufolge wären in Niedersachsen rechnerisch eine Große Koalition von CDU und SPD, ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP sowie eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP möglich. Eine Kombination von SPD, Grünen und Linkspartei würde demnach die Mehrheit ebenso verfehlen wie die aktuelle Landesregierung aus SPD und Grünen oder die vorherige aus CDU und FDP.

