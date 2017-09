Kommt der goldene Oktober? So wird das Wetter zum Beginn der Herbstferien in der Region

Osnabrück. Kommende Woche beginnen in Niedersachsen die Herbstferien – und der Oktober. Ob dieser mild und golden wird, verraten wir hier.

„Nein, ein goldener Oktober ist erst einmal nicht in Sicht“, verrät Meteorologe Manno Peters vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Denn erst einmal wird es in der Region Osnabrück und dem Emsland von Tag zu Tag kühler, grauer, windiger und auch sehr nass.

Am Freitag ist vielleicht noch mit Sonne zu rechnen, aber schon am Samstag kommt ein Tief und bringt immer wieder Regen und auch stärkere Böen mit sich. Sonntag und Montag ist keine Änderung in Sicht.

Zudem wird es sukzessive kühler: „Bis zum kommenden Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, kühlen sich die Temperaturen auf 14 bis 15 Grad Celsius ab.“ Zudem wird die erste Woche der Herbstferien grau – und nass: „Es kann in der Region Osnabrück und dem Emsland immer wieder zu Schauern kommen.“

Besteht denn noch Hoffnung? Meteorologe Peters will dies nicht ausschließen: „Vielleicht zeugt sich Ende der kommenden Woche wieder mehr die Sonne am Himmel, aber erst einmal sollte man sich auf trübes Herbstwetter einstellen.“