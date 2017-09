29.000 Basissprachkurse absolviert Wissenschaftsministerin: Bald Tausende von Flüchtlingen an Unis

Osnabrück. Niedersachsens Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajić rechnet in den kommenden Jahren mit Tausenden von Flüchtlingen an den Hochschulen im Land.

Im Gespräch mit unserer Redaktion verwies die Grünen-Politikerin auf entsprechende Sprachkurse, die zur Vorbereitung auf ein Studium dienen: „Wir bieten derzeit jährlich tausend Plätze in diesen Kursen an, die fast alle belegt sind.“ Nicht alle Absolventen würden danach ein Studium aufnehmen, sagte Heinen-Kljajić. Bei einem großen Teil sei aber davon auszugehen. Bislang gebe es etwa 100 Flüchtlinge in Niedersachsen, die als Studierende eingeschrieben seien. „Das wird sich aber deutlich steigern“, ist die Ministerin sicher. (Weiterlesen: Wie Uni und Hochschule Osnabrück Flüchtlingen helfen)

29.000 haben Basissprachkurs absolviert

Laut Heinen-Kljajić finanziert das Land Sprachkurse von Angeboten für Anfänger bis hin zu studienqualifizierenden Kursen mit 36,1 Millionen Euro pro Jahr, für die Intensivsprachkurse kommen demnach jährlich weitere 4,7 Millionen. Euro hinzu. Seit 2015 hätten rund 29.000 Geflüchtete an den Basissprachkursen des Landes teilgenommen. „Das Gros der Kursteilnehmer ist wild entschlossen, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Es wäre eine Schande, wenn wir dieses Potenzial nicht nutzen“, sagte die Ministerin.