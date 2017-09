Osnabrück. Am 15. Oktober 2017 wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Sie wissen noch nicht, welche Partei Sie bei der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen wählen sollen? Seit dem 28. September 2017 gibt es den Landeswahlkompass als Alternative zum Wahl-O-Mat online zum Abruf.

Kurz nach der Bundestagswahl findet am Sonntag, 15. Oktober 2017, die Landtagswahl in Niedersachsen statt. Bei vielen Wählerinnen und Wählern dürfte das wieder die Frage aufwerfen: Welche Partei soll ich wählen? Der Landeswahlkompass der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung bietet eine Entscheidungshilfe für die Landtagswahl 2017. (Weiterlesen: Alle Infos zur Landtagswahl in Niedersachsen auf einen Blick.)

Landeswahlkompass als Alternative zum Wahl-O-Mat: Kein Wahlomat zur Landtagswahl 2017

Schon seit einigen Wochen steht fest, dass es für die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen keinen Wahl-O-Mat 2017 geben wird. Die Bundeszentrale für politische Bildung, die seit 2002 den Wahl-O-Mat programmiert, teilte mit, es seien mindestens vier Monate Vorbereitungszeit notwendig. „Der Wahl-O-Mat ist vor allem wegen seiner Verlässlichkeit, Überparteilichkeit und der hohen Qualität seiner Inhalte anerkannt und beliebt“, schreibt die Bundeszentrale auf ihrer Webseite. Dieses Niveau lasse sich in der Kürze der Zeit bis zum 15. Oktober nicht erreichen. Der Landeswahlkompass steht als Alternative für den Wahlomat für die Landtagswahl in Niedersachsen 2017 bereit. (Weiterlesen: Warum fällt der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2017 aus?)

Wann startet der Wahlkompass für die Landtagswahl 2017 in Niedersachsen?

Der Landeswahlkompass für die niedersächsische Landtagswahl ist am Donnerstag, 28. September 2017, gestartet. Der Wahlkompass ist von der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit Politikwissenschaftlern der Uni Oldenburg und der Agentur Kieskompas entwickelt worden. Ab heute kann der Landeswahlkompass online auf niedersachsen.landeswahlkompass.de abgerufen werden. (Weiterlesen: Das sind die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Niedersachsen 2017.)

Landtagswahl in Niedersachsen: Was ist der Landeswahlkompass 2017?

Welche Parteien vertreten welche Positionen? Für welche Aspekte der Landespolitik kämpfen die Parteien besonders? Auf diese Fragen gibt der Landeswahlkompass 2017 für die Landtagswahl in Niedersachsen Antworten. Beim Landeswahlkompass handelt es sich um eine digitale Wahlhilfe, die ähnlich aufgebaut ist wie der bekannte Wahl-O-Mat. (Weiterlesen: Diese Parteien sind für die Landtagswahl 2017 in Niedersachsen zugelassen.)

Als Entscheidungshilfe ermöglicht der Wahlkompass den Nutzern, anhand der Beurteilung von Aussagen ihre Nähe oder Ferne zu einzelnen Parteien zu erkennen. Dabei werden Themen wie Bildung, Umwelt und Landwirtschaft, Wirtschaft und Fragen der inneren Sicherheit einbezogen.

Wie funktioniert der Landeswahlkompass für Niedersachsen?

Beim Landeswahlkompass handelt es sich um ein Frage-Antwort-Tool, das ermittelt, welche Partei der eigenen politischen Meinung am nächsten steht. Zunächst sollen Nutzer ihr Geschlecht und Geburtsjahr angeben und Fragen nach dem Schulabschluss und der Sicherheit, welche Partei man wählen will, beantworten. Anschließend sollen 30 aufgestellte Thesen bewertet werden, die sich mit unterschiedlichen Themengebieten beschäftigen. Dabei kann je nach Überzeugung auf einer fünfstufigen Skala mit „Stimme vollkommen zu“, „Stimme zu“, „Neutral“, „Stimme nicht zu“, „Stimme überhaupt nicht zu“ und „Keine Meinung“ abgestimmt werden. (Weiterlesen: Wie funktioniert die Briefwahl zur Landtagswahl in Niedersachsen?)

Im Anschluss an die Beantwortung der Thesen gibt es die freiwillige Möglichkeit, die persönliche Einschätzung zu den Spitzenkandidaten und Parteien der Landtagswahl in Niedersachsen 2017 abzugeben. Am Ende erscheint das Ergebnis: Die eigene Position wird in einem grafischen Raum zwischen wirtschaftlich links/wirtschaftlich rechts und progressiv/konservativ abgebildet. In diesem politischen Raum sind auch die einzelnen Parteien platziert. Anhand dieser Grafik können Nutzer erkennen, welche Partei ihrer politischen Meinung am nächsten steht. Zusätzlich können Themen ausgewählt werden, die einem besonders wichtig sind.

Wahlkompass zur Landtagswahl 2017: Welche Partei soll ich wählen?

Alle Parteien, die an der Landtagswahl in Niedersachsen teilnehmen, wurden dazu aufgefordert, ihre Positionen anzugeben. Es werden nur die Parteien berücksichtigt, die für die Landtagswahl zugelassen sind und die Fragen beantwortet haben.

Das Ergebnis des Landeswahlkompasses bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Partei, der man am nächsten steht, auch gewählt werden sollte. Die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung weist darauf hin, dass der Wahlkompass keine Wahlempfehlung gibt. Er erlaubt es lediglich, die eigene Position mit der der Parteien spielerisch zu vergleichen.

Landeswahlkompass für Niedersachsen 2017: Was sind die Thesen?

Im Wahlkompass für die Landtagswahl 2017 in Niedersachsen werden 30 Thesen aufgestellt. Die Nutzer können diese auf einer fünfteiligen Skala von „Stimme vollkommen zu“ bis „Stimme überhaupt nicht zu“ sowie mit „Keine Meinung“ beantworten.

Das sind die 30 Thesen im Landeswahlkompass für Niedersachsen 2017: