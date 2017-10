15 Parteien sind dabei Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Diese Parteien sind zugelassen

Hannover. Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Zur vorgezogenen Landtagswahl am 15. Oktober 2017 wurden 15 Parteien zugelassen. Vier Landeswahlvorschläge hat der Niedersächsische Landeswahlausschuss nicht zugelassen.

Mit den 15 Parteien, die zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 antreten, haben die Wähler vier Parteien mehr zur Auswahl als bei der vergangenen Landtagswahl, bei der sich 11 Parteien mit Landeswahlvorschlägen um die Zweitstimmen beworben hatten. Das teilte die Landeswahlleitung mit. (Alle Informationen zur Landtagswahl 2017 finden Sie hier.)

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Diese Parteien treten an

Die vom Landeswahlausschuss zugelassenen Landeswahlvorschläge werden in der nachstehenden Reihenfolge auf dem Stimmzettel aufgeführt:

CDU

SPD

Bündnis 90/Die Grünen

FDP

Die Linke

Alternative für Deutschland (AfD)

Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei (BGE)

Deutsche Mitte - Politik geht anders... (DM)

Freie Wähler

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Piratenpartei

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

Landtasgwahl 2017: Vier Parteien nicht zugelassen

Die Landeswahlvorschläge der Parteien „Bündnis der Generationen Niedersachsen (BdG)“, „Demokratie in Bewegung (DiB Niedersachsen)“, „Die Grauen - Für alle Generationen, Landesverband Niedersachsen (Die Grauen)“ und „Die Republikaner (REP)“, wurden nicht zugelassen. Sie legten die vom Niedersächsischen Landeswahlgesetz geforderten 2000 Unterstützungsunterschriften nicht vor. (Das sind die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl 2017.)

Von den in der Sitzung des Landeswahlausschusses am 8. September anerkannten weiteren 17 Parteien haben die Parteien „Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)“, „Das Haus Deutschland (DHD)“ und die „Deutsche Gerechtigkeits Partei (DEGP)“ keine Landeswahlvorschläge eingereicht.

Neu vertreten mit Landeswahlvorschlägen auf dem Stimmzettel sind gegenüber der Landtagswahl 2013 diese acht Parteien: