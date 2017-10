Osnabrück. Die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2017 in Niedersachsen stehen fest. Hier gibt es die Kandidaten der großen Parteien für die Wahl in Niedersachsen im Porträt.

Am 15. Oktober 2017 wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Die rot-grüne Regierungskoalition verlor vor einigen Wochen ihre knappe Mehrheit im niedersächsischen Landtag, nachdem die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten aus ihrer Partei austrat und zur CDU wechselte. Für die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen haben die großen Parteien inzwischen ihre Spitzenkandidaten bekannt gegeben. Hier gibt es alle Informationen zur Landtagswahl auf einen Blick.

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Das sind die Kandidaten

Für die SPD geht mit Stephan Weil der derzeitige Inhaber des Ministerpräsidenten-Amtes erneut ins Rennen. Sein größter Konkurrent ist Bernd Althusmann, der als Kandidat der CDU in die Landtagswahl in Niedersachsen geht. Für die Grünen geht ebenso wie vor vier Jahren Anja Piel als Spitzenkandidaten in die Wahl. Die FDP schickt Stefan Birkner in den Kampf um Stimmen. Die Linke geht mit Anja Stoeck an den Start und die AfD versucht mit Dana Guth erstmals in den niedersächsischen Landtag einzuziehen.

Hier gibt es die Spitzenkandidaten der großen Parteien bei der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen im Porträt: