Osnabrück. Am 15. Oktober 2017 findet in Niedersachsen die Landtagswahl statt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen im Überblick.

Nur drei Wochen nach der Bundestagswahl 2017 wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Am Sonntag, 15. Oktober 2017, findet die vorgezogene Landtagswahl 2017 in Niedersachsen statt. Ursprünglich sollte die Wahl erst am 14. Januar 2018 sein – weil die rot-grüne Regierungskoalition aber aufgrund des Austritts der bisherigen Grünen-Abgeordneten Elke Twesten ihre knappe Mehrheit verlor, wurden Neuwahlen beschlossen.

Was wird bei der Landtagswahl 2017 gewählt?

Bei der Landtagswahl stimmen die Niedersachsen darüber ab, welche Politiker ihre Interessen im Landtag vertreten dürfen. Das Parlament des Bundeslandes wird alle fünf Jahre neu gewählt. Zu seinen Aufgaben gehört es, Gesetze zu verabschieden, den Haushalt zu beschließen und den Ministerpräsidenten zu wählen. Insofern hat die Wahlentscheidung der Bürger auch Einfluss darauf, wer das höchste Amt des Landes besetzt. Zuletzt hat SPD-Politiker Stephan Weil die Regierungsgeschäfte innerhalb der Koalition aus SPD und Grüne geleitet. Die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen findet am 15. Oktober 2017 statt. Fragen und Antworten zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen gibt es hier.

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Das sind die Spitzenkandidaten

Wie immer haben die Parteien Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Niedersachsen bestimmt. Hier gibt es die Porträts der Spitzenkandidaten der größten Parteien in Niedersachsen im Überblick:

Diese Parteien treten bei der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen an

15 Parteien wurden für die Landtagswahl 2017 in Niedersachsen zugelassen. Weitere Informationen zu den Parteien der Landtagswahl finden Sie hier.

CDU

SPD

Bündnis 90/Die Grünen

FDP

Die Linke

Alternative für Deutschland (AfD)

Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei (BGE)

Deutsche Mitte - Politik geht anders... (DM)

Freie Wähler

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Piratenpartei

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

Wahlprogramme der Parteien zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen

Die Parteien haben ihre Wahlprogramme für die Landtagswahl 2017 in Niedersachsen bereits veröffentlicht. Hier gelangen Sie direkt zu den Wahlprogrammen der großen Parteien:

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Wahl-O-Mat fällt aus – Landeswahlkompass als Alternative

Anders als üblich wird es zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen keinen Wahl-O-Mat geben. Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) teilte mit, dass die Vorbereitungszeit für den Wahlomat zu kurz sei. Demnach seien mindestens vier Monate Vorbereitungszeit nötig, um den Wahl-O-Mat in seiner gewohnten Qualität zu konzipieren, heißt es. Aufgrund der recht kurzfristigen Vorverlegung der Landtagswahl in Niedersachsen muss der Wahlomat daher ausfallen. Mehr Informationen zum Wahl-O-Mat 2017 gibt es hier.

Als Alternative zum Wahl-O-Mat bietet die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung ab dem 28. September 2017 einen Landeswahlkompass an. Der Wahlkompass ist wie der Wahlomat ein Frage-Antwort-Tool, bei dem die Nutzer 30 aufgestellte Thesen bewerten müssen. Am Ende wird angegeben, welche Partei der eigenen politischen Meinung am nächsten kommt. Hier gibt es alle Infos zum Landeswahlkompass für die Landtagswahl in Niedersachsen.