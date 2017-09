Hannover. Wer liegt derzeit in den Prognosen zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen vorne? In der aktuellen Umfrage zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und SPD ab. Die AfD verliert hingegen leicht an Zustimmung. Hier gibt es die aktuelle Prognose für die Landtagswahl in Niedersachsen.

Im Vorfeld der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen führen diverse Meinungsforschungsinstitute Umfragen durch und geben Prognosen, wie die Wahl am 15. Oktober 2017 ausgehen könnte. Für den NDR hat Infratest dimap am 28. September 2017 den atkuellen Niedersachsentrend veröffentlicht. Hier finden Sie die aktuelle Prognose für die niedersächsische Landtagswahl 2017. (Alle Informationen zur Landtagswahl gibt es hier.)

Alternative zum Wahl-O-Mat: Landeswahlkompass für Landtagswahl in Niedersachsen startet

Aktuelle Umfrage zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: CDU und SPD Kopf an Kopf

Der aktuellen Umfrage von Infratest dimap vom 28. September 2017 zufolge zeichnet sich ein enges Rennen an der Spitze ab. Im Vergleich zur Prognose vom 7. September 2017 verliert die CDU zwei Prozentpunkte und landet bei 35 Prozent. Direkt dahinter folgt die SPD, die ihrerseits zwei Prozent dazu gewonnen hat: Die Sozialdemokraten liegen bei 34 Prozent. Es dürfte also spannend werden, ob CDU oder SPD stärkste Kraft im niedersächsischen Landtag wird.

Hinter den beiden Altparteien folgen auf Platz drei mit 9 Prozent die Grünen. Die aktuelle Regierungspartei verliert damit im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt. Die FDP gewinnt zwei Prozent dazu und liegt bei 8 Prozent. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und steht noch bei 6 Prozent. Mit 5 Prozent würden die Linken knapp in den Landtag von Niedersachsen einziehen. (Das sind die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Niedersachsen.)

Aktuelle Prognose für die Landtagswahl 2017 in Niedersachsen

Landtagswahl 2017: Welche Koalitionen sind in Niedersachsen möglich?

Auch in der aktuellen Umfrage zum Ausgang der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen wird deutlich: Die aktuelle rot-grüne Regierung wird es schwer bleiben, wieder in der Verantwortung für Niedersachsen zu stehen. Mit weniger als der Hälfte der Stimmen hätten SPD und Grüne keine Mehrheit im Landtag.

In Niedersachsen zeichnet sich eine ähnlich schwierige Koalitionsbildung wie nach der Bundestagswahl ab. Eine Mehrheit würden bei derzeitigem Stand der Prognosen neben einer Großen Koalition nur Dreier-Bündnisse erreichen. Eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen und eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen wären rechnerisch möglich. Eine Große Koalition wurde zuletzt von CDU und SPD ausgeschlossen. Auch eine Jamaika-Koalition sorgt bei CDU, FDP und Grünen für keine große Zustimmung. (Diese Parteien treten bei der Landtagswahl in Niedersachsen an.)

Landtagswahl in Niedersachsen 2017: Das wollen die Wähler

Hier gibt es weitere Ergebnisse der Umfrage vom 28. September 2017 vor der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen im Überblick.

Direktwahl: Weiterhin klarer Sieger im Falle einer Direktwahl des Ministerpräsidenten wäre Amtsinhaber Stephan Weil von der SPD. Im Vergleich zur Umfrage vor drei Wochen gewinnt Weil sogar einen Prozentpunkt dazu und erhält 48 Prozent Zustimmung. Sein Konkurrent Bernd Althusmann von der CDU liegt bei 25 Prozent.

Bewertung der Landesregierung: Die Zustimmung für die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen wächst. 62 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der aktuellen Regierung zufrieden, fünf Prozent mehr als noch vor drei Wochen. Unzufrieden zeigen sich 36 Prozent, also vier Prozent weniger als zuletzt. 51 Prozent sind explizit mit der Regierungsarbeit der SPD zufrieden, 43 Prozent mit der Arbeit der Grünen.

Themen: Laut der Infratest dimap-Umfrage vom 7. September 2017 ist aus Sicht der Befragten Bildung/Schule/Ausbildung der mit Abstand wichtigste Themenkomplex. 43 Prozent sehen diesen Bereich ganz vorne, deutlich mehr als im Januar. Die Wahlforscher führen dies darauf zurück, dass die Bildungspolitik in den aktuellen Debatten im Landtag die größte Rolle spielt und auch in den Wahlprogrammen viel Raum einnimmt. Zu Jahresbeginn war die Flüchtlingspolitik noch am wichtigsten eingeschätzt worden, mit 30 Prozent liegt sie derzeit aber nur noch auf Platz zwei der politischen Agenda.

VW: Zur Frage der Beteiligung Niedersachsens am VW-Konzern haben die Niedersachsen in der Umfrage vom 7. September 2017 eine recht klare Meinung: 65 Prozent meinen, das Land solle Miteigentümer bleiben. Jedoch vertreten 54 Prozent die Ansicht, dass künftig anders als bisher kein Spitzenpolitiker mehr im VW-Aufsichtsrat vertreten sein sollte.

(Mit dpa)