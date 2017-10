Osnabrück. Am 15. Oktober 2017 wird ein neuer Landtag in Niedersachsen gewählt. Anja Stoeck ist Spitzenkandidatin der Partei „Die Linke“. Wer ist sie?

Anja Stoeck wurde vor 51 Jahren in Hamburg geboren und hat dort nach ihrem Abitur eine Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht. Heute lebt sie mit ihren sieben Kindern in Winsen. In ihrer Jugend war Stoeck bis 1989 Mitglied der „SJD – Die Falken“ und der SPD. Nach einigen Jahren ohne politische Aufgaben trat sie 2005 in die Partei „Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG)“ ein und begründete den Kreisverband Harburg. (Weiterlesen: Das Wahlprogramm der Linken zur Landtagswahl 2017 in der Zusammenfassung.)

2009 bis 2013 arbeitete sie im Büro der niedersächsischen Bundestagsabgeordneten Johanna Voß. Seit 2013 gehört Stoeck zum niedersächsischen Landesvorstand der Partei „Die Linke“, seit 2015 ist sie Landesvorsitzende.

