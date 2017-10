Osnabrück. Am 15. Oktober 2017 wird ein neuer Landtag in Niedersachsen gewählt. Stefan Birkner ist Spitzenkandidat der FDP. Wer ist er?

Stefan Birkner wurde vor 44 Jahren in Münsterlingen in der Schweiz geboren. Heute wohnt er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Neustadt am Rübenberge. Nach seinem Abitur und dem Zivildienst bei der Sozial- und Diakoniestation Garbsen studierte er Rechtswissenschaften in Hannover. Er promovierte in Frankfurt (Oder) und machte sein Referendariat beim OLG in Celle. Er war persönlicher Referent und Büroleiter des niedersächsischen Umweltministers Hans-Heinrich Sander. Zwischen 2003 und 2008 war er außerdem als Staatsanwalt und Richter tätig. (Weiterlesen: Das Wahlprogramm der FDP zur Landtagswahl 2017 in der Zusammenfassung.)

Seit 1991 ist Birkner Mitglied der FDP, seit 2011 Landesvorsitzender in Niedersachsen. 2008 bis 2012 war er Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Umwelt und Klimaschutz, 2012 bis 2013 dort auch Minister. Seit 2013 sitzt Birkner im niedersächsischen Landtag und ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion.

